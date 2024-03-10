برونو يعود إلى تدريبات الجزيرة



مراد المصري (أبوظبي)



انضم البرازيلي برونو إلى تدريبات الجزيرة، استعداداً للقاء اتحاد كلباء، يوم الخميس المقبل، في «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وعانى برونو من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية للساق اليسرى في المران الذي سبق مباراة النصر الشهر الماضي، وخضع للتأهيل، قبل أن يمنحه الجهاز الطبي «الضوء الأخضر» للعودة إلى تحضيرات «فخر أبوظبي»، مع سعي الفريق لرفع الجاهزية، وانضمام أكبر عدد من اللاعبين، في محاولة لإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي مر بها مؤخراً، عقب الخسارة في مباراتي النصر والوحدة على التوالي.

ويفتقد الجزيرة في الوقت الحالي جهود فيرناندو، الذي خروج مصاباً أمام النصر، بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف، وتلقى العلاج اللازم أيضاً، ويتوقع أن ينضم بدوره إلى التدريبات.

ويسعى المدرب ميريل رادوي، لترتيب أوراق الفريق لحصد نتائج إيجابية، تواكب الأداء الذي يقدمه، حيث ينجح في تسجيل الأهداف، إلا أن شباكه تهتز بسهولة من الفرص التي يحصل عليها المنافسون، مما استدعى العمل على الوصول إلى التوازن بين الخطوط في الملعب.