«جودو الإمارات» يغادر إلى جورجيا



أبوظبي (الاتحاد)

يغادر منتخب الإمارات للجودو مدينة لينز النمساوية الاثنين متوجهاً إلى «المعسكر الجديد» في جورجيا، استعداداً لبطولة «تبليسي جراند سلام»، من 22 إلى 24 مارس الحالي، بعد مشاركته في «الجائزة الكبرى» التي استضافتها النمسا بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 78 دولة.

وقبل جولة الختام احتل منتخب اليابان المركز الأول برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وتبعه هولندا وإيطاليا، و«الثلاثي» ضمن الدول التي تأهلت مبكراً إلى «أولمبياد باريس 2024».

وتقدمت الإمارات قائمة المنتخبات العربية الآسيوية التي بلغت الأولمبياد المقبل، بمشاركته استثنائية هذه المرة، بعد تأهل 5 لاعبين حتى الآن، على أن يخوض عدداً من البطولات الكبرى خلال الفترة التي تسبق الألعاب الأولمبية، تحت مظلة الاتحاد الدولي، أبرزها بطولة العالم لفردي الرجال والمختلط التي تستضيفها أبوظبي من 18 إلى 25 مايو المقبل.

وواجه كريم عبداللطيف «سوء الحظ» في وزن 73 كجم، ضمن «الجائزة الكبرى»، ورغم أنه تخطى بطل الدومينيكان، ومن بعده النمساوي فيليب أوست، صاحب الأرض والجمهور، ليلتقي البطل الأميركي جاك يونكس الفائز بألقاب بطولات العالم للشباب في زغرب وطشقند، جاءت خسارة عبداللطيف بخطأ تكتيكي، ليفقد فرصة بلوغ دور المجموعات ومنصة التتويج.

وشارك جريجوري آرام في منافسات وزن 90 كجم، قبل مغادرة البعثة إلى جورجيا لخوض منافسات «تبليسي جراند سلام للجودو» باللاعبين كريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن 81 كجم»، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، بجانب اللاعبة باتسو ألتان «وزن 57 كجم»، وضمت البطولة 74 دولة حتى الآن.