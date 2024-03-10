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الرياضة

اتفاقية بين «شرطة دبي» و«الرياضات الإلكترونية»

اتفاقية بين «شرطة دبي» و«الرياضات الإلكترونية»
10 مارس 2024 12:21

 
دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد الرياضات الإلكترونية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون، بمختلف قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقام بالتوقيع على الاتفاقية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي بالوكالة، على هامش القمة الشرطية العالمية، والتي تستضيفها دبي بمركز دبي التجاري العالمي.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد الرياضات الإلكترونية، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي، بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.
وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، علاقة التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، خاصة في المجال الرياضي.
وأعرب العميد بدران الشامسي عن سعادته بتوقيع المُذكرة التي تسهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك، مؤكداً أن ذلك يأتي لتفعيل دور الاتحاد وشرطة دبي، لبناء قاعدة قوية، لممارسة هذه النوعية من الرياضات.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الاتحاد بتنظيم فعاليات ومنافسات خاصة بالرياضات الإلكترونية مُشتركة بين شرطة دبي، والاستفادة من الطاقم التدريبي ومن الشركات الخاصة والمتعاونة مع الاتحاد في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة ومنافسات الرياضات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم بطولات خاصة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي. 
وتقوم شرطة دبي بعمل خطط مشتركة وإعداد حملات توعوية في القنوات المختلفة، بهدف تعزيز الأمن الرقمي وتعزيز سلامة المجتمع الرقمي، وتوعية الشباب بأهمية الرياضات الإلكترونية وممارستها بصورة منهجية، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وتنفيذ فعاليات مُشتركة، إلى جانب استفادة الاتحاد من مرافق شرطة دبي في الفعاليات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

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