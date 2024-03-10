البطائح يفتقد «الرباعي» أمام «الفرسان»

علي معالي (دبي)



أعلن الجهاز الفني للبطائح، بقيادة الكرواتي جوران توميتش، مواعيد التدريبات خلال شهر رمضان الكريم، حيث تبدأ في الساعة العاشرة مساءً، ويلتقي الفريق مع شباب الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد راشد بدبي.

ويسعى «الراقي» للعودة بنتيجة إيجابية، ويفتقد الفريق جهود المدافع عبدالعزيز هيكل، والمهاجم محمد جمعة «بيليه»، خاصة أنهما يلعبان مع البطائح بنظام الإعارة من «الفرسان»، كما يغيب أحمد خليل لإصابته في الخلفية، والبرازيلي باولينهو للإصابة أيضاً، ويحتاج خليل إلى علاج لمدة أسبوعين، وباولينهو إلى 10 أيام.

وفي المقابل يعود سيكو بابا إلى التشكيلة، بعدما غياب عن المباراة الماضية للإيقاف، وأصبح السباق قوياً في حراسة المرمى بين درويش محمد «الوافد الجديد» من الشارقة، وإبراهيم البلوشي، ويدخل «الراقي» لقاء «الفرسان» بتركيز وتحدٍ كبير، خاصة أنه قدم مباراة كبيرة في الدور الأول، وظل صامداً حتى الدقيقة 48، والتي شهدت طرد المدافع ديني بورجيس، مما مهد الفرصة أمام شباب الأهلي للتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق كارتابيا، وضاعف يحيى الغساني النتيجة في الدقيقة 82، وقاد الفريق وقتها الروماني رادوي، ويدرس توميتش المنافس جيداً، من خلال مشاهدة عدد من المباريات.