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الرياضة

ديوكوفيتش يرفض الاستسلام في «جنة التنس»!

ديوكوفيتش يرفض الاستسلام في «جنة التنس»!
10 مارس 2024 12:42

إنديان ويلز (رويترز)

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واجه النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، «منافسة واضحة» من الأسترالي ألكسندر فوكيتش، لكن المصنف الأول عالمياً لم يستسلم، وفاز بأول مباراة يخوضها في بطولة إنديان ويلز، بعد غياب عن بطولة الأساتذة استمر 5 أعوام، بينما يتطلع للفوز باللقب للمرة السادسة في صحراء كاليفورنيا في رقم قياسي غير مسبوق.
ولم يشارك ديوكوفيتش في إنديان ويلز منذ 2019، لعدم تمكنه من دخول الأراضي الأميركية، بسبب قيود السفر التي فرضت نتيجة جائحة «كوفيد-19»، لكنه تلقى استقبالاً حاراً من الجمهور في المدرجات، عندما فاز 6-2 و5-7 و6-3 على المنافس الأسترالي غير المصنف في الدور الثاني.
وكانت هذه أول مباراة يخوضها ديوكوفيتش، منذ هزيمته في قبل نهائي أستراليا المفتوحة، في يناير الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي تُوج باللقب بعد ذلك.
وبعد الفوز قال ديوكوفيتش في مقابلة على جانب الملعب «بالتأكيد أشعر وكأنني في بيتي، خمس سنوات مدة طويلة بالنسبة للاعب تنس، لهذا يطلقون على هذه البطولة جنة التنس. ومن الرائع أن تكون جزءاً منها لاعباً ومشجعاً».
وبدا المصنف الأول في البطولة ديوكوفيتش مفعماً بالنشاط والحيوية، وكسر إرسال المنافس في الشوط الأول، وحسم المجموعة الأولى بضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد.
واستعاد اللاعب الأسترالي إيقاعه مستغلاً ضرباته الأمامية القوية، ونجح في كسر إرسال ديوكوفيتش، عندما ذهبت كرة الأخير خارج الخط.
ونجح فوكيتش في إنقاذ ثلاث نقاط لكسر إرساله في الشوط التالي، ليتقدم 3- صفر، لكن اللاعب الصربي رد بكسر للإرسال وتعادل 3-3.
وبسبب ارتكاب اللاعب الصربي 12 خطأً سهلاً في المجموعة الثانية، نجح فوكيتش في الفوز بها بكرة هائلة، ليفرض مجموعة ثالثة فاصلة لحسم النتيجة.
وفي المجموعة الفاصلة، تفوق ديوكوفيتش بصورة واضحة، وتقدم 3-2، بعد كسر إرسال منافسه، وحافظ على تفوقه ليضمن الظهور في الدور الثالث من البطولة وهي فئة ألف نقطة.

أميركا
التنس
إنديان ويلز
كاليفورنيا
نوفاك ديوكوفيتش
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