«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»

تولوز (الاتحاد)



يواجه المهر «مراد» لياس للسباقات، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دجورمان»، والذي يقام عصر الاثنين، بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية «النسخة الـ16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية، وتشارك فيه 16 من نخبة الخيول بسن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وتبلغ جائزته 16 ألف يورو.

وخاض ابن «ثاكف» والفرس «غبراء» ابنة الأسطورة «العنود» سباقاً واحداً «بري سياد» لمسافة 1400 متر، وفاز به في العام الماضي، بفارق 4.5 طول، ويشرف عليه المدرب الفرنسي دايمين فاتريجانت، ويقوده أورتيز مندزابل.

وينافس على اللقب «كوثر» للخيالة السلطانية العُمانية، بقيادة ماري فيلون، و«جاهور جرين مور»، لمالكه علي سليم الفلاحي، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما بإشراف إليزابيث بيرنارد، وهناك المرشح القوي «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة ماري آن بيرناديت.