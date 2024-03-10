«الحلم الملكي» يؤجل مستقبل ألونسو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الألماني، مطلوب بشدة في ليفربول الإنجليزي، ليخلف الألماني يورجن كلوب الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، فإنه رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله التدريبي، أو الجهة التي ينوي أن يقصدها مستقبلاً، في الوقت الذي يتصدر فيه فريقه الدوري الألماني «البوندسليجا» بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، ليقترب بذلك من أول لقب دوري في تاريخ النادي.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى «صيف 2026»، وأبدت إدارة ليفربول استعدادها لدفع تعويض مالي كبير للنادي الألماني، من أجل الحصول على خدمات ألونسو في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «دياريو آس» أنه رغم تراجع الحديث عن إمكانية عودة ألونسو إلى ناديه ريال مدريد، منذ أن جدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده حتى «صيف 2026»، مفضلاً الاستمرار مع «الملكي»، بدلاً من قبول عرض منتخب «السامبا» البرازيلي، فإن راينر كالموند المدير الرياضي السابق لباير ليفركوزن نصح ألونسو بالبقاء في ألمانيا، والانتظار لحين انتهاء عقد أنشيلوتي مع «الملكي» أو رحيله قبل انتهائه.

وأضاف: عندما كان ألونسو لاعباً في ريال مدريد، حصل على كل شيء، بما في ذلك دوري الأبطال الأوروبي، وطالما جدد أنشيلوتي عقده، ليس هناك خطر على ألونسو، ويمكنه العودة إلى «الميرنجي» مدرباً بمجرد رحيل أنشيلوتي.

وقال كالموند: لوكنت وكيل أعمال ألونسو لنصحته بعدم الذهاب إلى ليفربول لخلافة كلوب، ولا لأي مكان آخر، وأوصيته بالبقاء في ليفركوزن سنة أو سنتين إضافيتين، وبعدها يمكنه تولي مهمة تدريب «الريال».

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: هكذا يبقى مستقبل ألونسو مُؤجلاً، وعلى أية حال لن يحدث أي شيء، من الآن وحتى يونيو المقبل، ووقتها يكون هناك حديث آخر.

تشابي ألونسو المولود في 25 نوفمبر1981 «42 عاماً»، بدأ مسيرة الشباب لاعباً في ريال سوسيداد من 1999 إلى 2000، وتم تصعيده للفريق الأول حتى 2004.

وانتقل بعدها إلى ليفربول إلى 2009، وعاد مجدداً إلى إسبانيا ليلعب لريال مدريد من 2009 إلى 2014، واختتم مسيرته لاعباً في بايرن ميونيخ حتى 2017، وأعلن اعتزاله بعدها مباشرة.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في «لافابريكا» مركز تدريب ريال مدريد موسم 2018-2019، وريال سوسيداد «ب» من 2019 إلى 2022، لينتقل بعدها إلى تدريب باير ليفركوزن في 2022 وحتى الآن.