دونتشيتش.. «تريبل دابل» في «أمسية تاريخية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



عاش السلوفيني لوكا دونتشيتش «أمسية تاريخية»، في فوز فريقه دالاس مافريكس، على مضيفه ديترويت بيستونز 142-124، فيما استعاد بوسطن سلتيكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، توازنه بفوزه على مضيفه فينيكس صنز 117-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ضد فريق قابع في ذيل المنطقة الشرقية والترتيب العام، دخل دونتشيتش التاريخ، بعدما بات أول لاعب يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» مع مجموع 30 نقطة أو أكثر للمباراة السادسة توالياً.

وسجل السلوفيني في الفوز السادس والثلاثين لمافريكس 39 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليحطم رقم راسل وستبروك الذي سجل 30 نقطة أو أكثر في خمس مباريات متتالية حقق فيها «تريبل دابل» خلال موسم 2016-2017.

كما عزز دونتشيتش الرقم القياسي المسجل باسمه بتسجيله 35 نقطة أو أكثر ضمن «تريبل دابل» للمباراة الخامسة توالياً في إنجاز تحدث عنه مدربه جايسن كيد، قائلاً «هذا يظهر في أي مستوى يلعب حالياً».

وأنهى السلوفيني الشوط الأول المتقارب بـ26 نقطة، ثم أضاف 21 خلال الربع الثالث في أفضل رد على جمهور بيستونز الذي حاول استفزازه بالغناء «لوكا مقيت».

وتطرق كيد إلى ما توجه به جمهور بيستونز إلى نجمه بالقول «حسناً، نعرف أنه ليس مقيتاً، ندرك أنه يستمتع حين يتحدث إليه (يستفزونه) الناس، إذا نجح هذا الأمر في منحه الشرارة، نود أن يحصل كثيراً».

وبرز أيضاً كايري إرفينج بتسجيله 21 نقطة لمافريكس الذي وسع الفارق إلى 16 نقطة في الربع الثالث، ثم بدأ الأخير بتسجيله 7 نقاط متتالية، وذلك من دون أي رد لمضيفه الذي برز فيه كايد كانينجهام بتسجيله 33 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، من دون أن يجنب فريقه الهزيمة الثالثة والخمسين في 63 مباراة.