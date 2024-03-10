مفاجأة.. سان جيرمان يطلب لامين يامال بـ200 مليون يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)



مع اقتراب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» عن باريس سان جيرمان، بنهاية عقده في الصيف المقبل، بدأت إدارة النادي رحلة البحث عن «البديل» القادر على تعويض «فتى بوندي المدلل»، وصنع الفارق مع الفريق.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النقاب عن أن سان جيرمان يجهز عقداً ضخماً، من أجل الحصول على خدمات الشاب الإسباني «الصاعد الواعد» لامين يامال «16عاماً» نجم برشلونة والمتألق بشكل لافت هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن النادي الفرنسي عرض على برشلونة 200 مليون يورو، من أجل ضم موهبته الشابة، وإن خورخي مينديش وكيل أعمال اللاعب التقى مؤخراً بخوان لابورتا رئيس برشلونة، وأبلغه رسمياً بالعرض الفرنسي، محاولاً إقناعه بقبول الصفقة.

قالت الصحيفة إنه ورغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها «البارسا»، فإن إدارة «البلاوجرانا» ليست لديها النية في الانفصال بسهولة عن لاعب الفريق الشاب، الذي لم يمض إلا عاماً واحداً على تصعيده للفريق الأول، مشيرة إلى أن لامين يامال شارك في 37 مباراة، في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف في الدوري «الليجا»، وصنع 6 أهداف أخرى في مختلف المسابقات، ليتفوق بالضعف على أي لاعب آخر في مثل سنه خلال تاريخ الدوري الإسباني، إذ إنه لن يكمل 17 سنة إلا في يوليو المقبل.

وذكر موقع جول العالمي، أن باريس سان جيرمان يسعى إلى أن يجعل من لامين يامال «نيمار جديداً»، ليكون واجهة الفريق خلال السنوات القادمة، بعد أن فشلت محاولات تعاقده مع الدولي البرتغالي رافائيل لياو «24 عاماً» لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، والذي رفض العرض، وتمسك بالبقاء مع «الروسونيري»، حيث يمتد عقده لأربع سنوات، بينما الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده 175 مليون يورو.

وقال الموقع إن محاولات سان جيرمان لضم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين «26 عاماً» مهاجم نابولي لم تُؤت ثمارها، ويزاحمه فيها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتأهب برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي في إياب دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، الثلاثاء، ويسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق لإيجاد مكان لفريقه في ربع نهائي البطولة، على أمل المنافسة على لقبها.