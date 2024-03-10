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الرياضة

كين يستمتع بهذا الإحساس!

كين يستمتع بهذا الإحساس!
10 مارس 2024 15:11

 
ميونيخ (رويترز)

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قال هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنه يستمتع بكل لحظة، بينما يسعى لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في ألمانيا، بعد تسجيله ثلاثية من الأهداف في رقم قياسي جديد، خلال فوز النادي البافاري الساحق 8-1 على ماينز.
وبهذا أصبح قائد منتخب إنجلترا أول لاعب يحرز أربع ثلاثيات من الأهداف، خلال موسمه الأول في الدوري الألماني، ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب إلى سبع نقاط.
وأحرز كين «30 عاماً» 35 هدفاً لفريقه في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم أوفه زيلر لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم للاعب في الدوري الألماني، عندما رفع رصيده إلى 30 هدفاً.
واقترب كين أيضاً من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، والمسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهو 41 هدفاً الذي سجله في موسم 2020-2021.
ورداً على سؤال عن شعوره، بعد تحطيم أرقام قياسية في ألمانيا، قال كين للصحفيين «أستمتع بهذا الإحساس، أستمتع باللعب في كل مباراة مع النادي، ويتبقى الكثير من المباريات، بالتأكيد أتمنى أن أكسر الرقم القياسي «30 هدفاً»، يتوقعون مني تسجيل الأهداف، وأتمنى أن أفعل ذلك».
وأضاف كين «ليفركوزن مرشح للفوز بلقب الدوري، وعلينا السعي ومحاولة الفوز بجميع المباريات المتبقية، لأن هذا ما يتعين عمله قبل نهاية الموسم».
وقال كين إنه يتعين على فريقه مواصلة الضغط على ليفركوزن، أملاً في خسارة الأخير بعض النقاط خلال مبارياته العشر المتبقية.
وتأهل البايرن لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الثاني بين فرق الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، ويحل ضيفاً على فريق الذيل دارمشتاد في الدوري السبت المقبل

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
هاري كين
ماينز
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