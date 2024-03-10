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الرياضة

«البايرن» لن يتعجل في «الملفين»!

«البايرن» لن يتعجل في «الملفين»!
10 مارس 2024 15:14

 
ميونيخ (د ب أ)

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أكد كريستوف فريوند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن النادي لن يتعجل في قرار التعاقد مع مدرب جديد، وأن المفاوضات مع نجم الوسط الدولي جوشوا كيميتش بشأن تجديد عقده، لم تبدأ بعد.
وأعلن النادي البافاري الشهر الماضي أنه سينفصل بالتراضي عن مدربه توخيل في نهاية الموسم، مما أثار تكهنات واسعة حول مستقبل المدرب الجديد.
وأوضح فريوند «هناك الكثير من المدربين، نحاول إيجاد أفضل خيار ممكن».
وأشار فريوند إلى أن بايرن ميونيخ لا يرغب في الانتظار طويلاً لكنه في نفس الوقت عاقد العزم على اتخاذ القرار الصحيح.
وبالنسبة للاعب الوسط الدولي جوشوا كيميتش، قال فريوند «سيكون هناك محادثات مع جو، لقد قدم مباراة رائعة حقاً، جو لاعب كرة جيد حقاً، وعنصر مهم للغاية بالنسبة للفريق».
ويمتد عقد كيميتش مع النادي البافاري حتى 2025، مما يعني أنه في حال عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده، سيكون بايرن ميونيخ مطالباً ببيعه الصيف المقبل تفادياً لرحيله بالمجان.
وأكد كيميتش «موقفي واضح للغاية، لدي عقد لأكثر من عام، لم يفاتحني أي شخص بعد في الأمر، لهذا أشعر بالهدوء الشديد».
وأشار «في نهاية اليوم، الأمر يتعلق بإظهار مستواي، تنتظرنا كأس أمم أوروبا، ثم سنرى ما سيحدث».
وأكد «شعوري جيد في ميونيخ، الأمور ليست سيئة هنا، الأعوام الماضية لم تكن في أعلى مستويات النجاح من المنظور الرياضي».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
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