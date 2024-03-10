اتفاقية تعاون مشترك بين شرطة دبي و«بناء الأجسام»

دبي (الاتحاد)



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف المجالات الرياضية.

جاء توقيع الاتفاقية، خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، والتي جاءت تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر آمناً»، في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، وذلك بحضور علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، كما حضر أحمد بن ظبوي الفلاسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية.

وأكدت المطروشي أن توقيع المذكرة يأتي من الحرص على توطيد أواصر التعاون بين الجهتين في المجال الرياضي ورياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية بشكل خاص، بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين في المجال الرياضي والمجتمعي.

وقدم ابن حيدر الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي للتعاون المشترك، ووصفه بأنه سيساهم بنقلة نوعية مهمة وكبيرة في تطوير النشاطات الرياضية.