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هافيرتز يعيش أحلام الطفولة!

هافيرتز يعيش أحلام الطفولة!
10 مارس 2024 15:28

لندن (د ب أ)

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يرى الألماني الدولي كاي هافيرتز، أن الهدف الذي قاد به فريقه أرسنال للفوز على برينتفورد 2-1، والصعود لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يقل أهمية عن الهدف الذي قاد به تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتقدم أرسنال بهدف ديكلان رايس في الدقيقة 19، وأدرك برينتفورد التعادل بهدف يوان ويسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وسجل المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي، ليرتقي للقمة منتظراً نتيجة الصدام المباشر في وقت لاحق اليوم الأحد في قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر سيتي.
وبعد بداية باهتة مع أرسنال منذ انتقاله من صفوف تشيلسي الصيف الماضي، استعاد هافيرتز توهجه مؤخراً وسجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بالدوري.
وكان هافيرتز سجل هدف الفوز لتشيلسي في شباك مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وقال هافيرتز «وأنا طفل، أعتقد أن حلمي كان أن أعيش لحظات مثل هذه خلال مسيرتي، وبالأمس عشت هذا الحلم».
وأضاف «الجماهير جعلت الأمور مثالية بالنسبة لي، وممتن بحصولي على هذه اللحظات، شكراً لكم جميعاً».
وأشار «تأمل دائماً أن يجمعك هذا التواصل مع الجماهير، أدرك أن الأمور ربما لم تكن كذلك منذ البداية، لكني دائماً أحاول أن أعمل بقوة وألا أفقد ثقتي بنفسي».
وأوضح «أنا سعيد للغاية، كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا، من الرائع دائماً خوض مثل هذه المباريات وتحقيق الفوز في النهاية، وكان الشعور رائعاً».

 

الدوري الإنجليزي
أرسنال
كاي هافيرتز
تشيلسي
مانشستر سيتي
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