سيف المزروعي بطل سباق مهرجان أبوظبي للقدرة



عصام السيد (أبوظبي)

فاز الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «بوليو قواسيللو» لإسطبلات أم آر أم بلقب سباق أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة الذي تضمن 3 سباقات انطلقت بسباق السيدات، وسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وجاء فوز سيف المزروعي على صهوة «بوليو قواسيللو»، بزمن وقدره 4:20:32 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.64 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد حميد على صهوة «كاستلبار جاتسبي» لإسطبلات أف 3، بزمن 4:21:34 ساعة، ومعدل سرعة بلغ 27.53 كلم/ ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس منصور خميس محمد على صهوة الفرس «أميرة» لإسطبلات أف 3، بزمن 4:21:35 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.52 كلم/ ساعة.

وجاء السباق قوياً وسط أجواء حماسية عكست الشغف بهذه الرياضة، والرغبة في الوصول إلى المراكز الأولى والتتويج باللقب، وتميز السباق بالقوة والإثارة حيث حرصت الإسطبلات على الاستحواذ علي لقب آخر سباقات الموسم، وبرز بطل السباق المحنك سيف المزروعي بصورة لافتة، مستفيداً من قوة الجواد الصغير في السن «بوليو قواسيللو» الذي أكد مولد نجم جديد في إسطبلات «أم آر أم».

ونجح بطل السباق في توزيع جهد الخيل على المراحل المختلفة محتفظاً بمركز مميز، لتأتي المرحلة الحاسمة والتي شهدت منافسة مثيرة استطاع البطل حسم الصراع وتحقيق لقب آخر سباق بالموسم.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الفروسية والسباق، وعبدالرحمن الرميثي، مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأهدى الفارس سيف أحمد المزروعي المتوج بالسباق المفتوح في مهرجان أبوظبي للقدرة فوزه بالمركز الأول إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقال إنه فخور بحصوله على هذا اللقب.

وأثنى بطل السباق على التنظيم الجيد لفعاليات السباق اليوم، والتجهيزات الكبيرة التي ساعدتهم على خوض التحدي والوصول إلى المنافسة على المركز الأول وحصد اللقب وسط أجواء مثيرة بين الفرسان.

وأضاف: المشاركون والمشاركات قدموا مستويات جيدة في السباق منذ لحظة الانطلاقة وصولاً إلى نقطة النهاية، وأشكر جميع الذين ساندوني في الوصول إلى هذا المركز الذي يعزز طموحي في المنافسة على المراكز الأولى في المنافسات القادمة محلياً وخارجياً.

وتوجه مسلم العامري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سموه للقرية ورعاية السباقات والمهرجانات التي تنظمها وتستضيفها، وهنأ الفائزين والفائزات في سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة وشكر جميع المشاركين فيها على جهودهم التي قدموها، والتي كان نتاجها النجاح المميز الذي سجله المهرجان.

وقال: سعدنا جميعاً بالختام الرائع للموسم الذي تضمن سباقات كبرى، تصدرها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ25 والذي احتفلت القرية خلاله باليوبيل الفضي لهذا السباق السامي، الشكر والتقدير إلى الشركاء وإلى فريق العمل بالقرية على الجهود الكبيرة التي قدموها خلال الموسم والتي كانت ثمارها مليئة بالنجاحات والتفرد، مما سيكون دافعاً لنا لمزيد من العمل والإبداع في الموسم الجديد.