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الرياضة

توتنهام ينصب «السيرك»

توتنهام ينصب «السيرك»
10 مارس 2024 19:53

 
لندن (أ ف ب)

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عاد توتنهام بقوة إلى صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الكاسح على أستون فيلا الرابع في معقله «فيلا بارك» 4-0 ، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في لقاء أكمله مضيفه بعشرة لاعبين.
ودخل فيلا اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فرّط بفرصة الابتعاد عن ضيفه اللندني بفارق ثماني نقاط وتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ موسم 1982-1983، حين خرج من ربع نهائي كأس الأندية البطلة، حينها على يد يوفنتوس الإيطالي، بعد موسم على إحرازه اللقب في مشاركته الأولى على حساب بايرن ميونيخ الألماني.
وبهزيمته السادسة هذا الموسم، تقلص الفارق بين فيلا وتوتنهام الخامس الذي ثأر لهزائمه الثلاث المتتالية ضد منافسه، إلى نقطتين ما أعاد الأمل للفريق اللندني بخوض دوري الأبطال، لاسيما أنه يملك أيضاً مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين ضد جاره تشلسي.
وتحضّر فيلا بأسوأ طريقة لما ينتظره الخميس على أرضه ضد أياكس الهولندي في إياب ثمن نهائي مسابقة «كونفرنس ليج» بعد تعادلهما سلباً ذهاباً.
وكانت البداية لمصلحة سبيرز الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة بفارق كبير، لكن من دون أي خطورة أو تسديد على المرمى حتى نهاية الشوط الأول، لكن فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو استهلّ الثاني بأفضل طريقة، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 50 عبر جيمس ماديسون، بعد تمريرة عرضية متقنة من السنغالي باب سار.
ولم ينتظر «السبيرز» طويلاً لإضافة الهدف الثاني الذي جاء بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير لإيزري كونسا، لتصل الكرة إلى الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الذي حضرها للويلزي برينان جونسون، سددها الأخير في الشباك (53).
وتعقدت مهمة فيلا حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65، بعد طرد الأسكتلندي جون ماكجين لخطأ قاس على الإيطالي ديستيني أودوجي، ما سهّل مهمة فريق بوستيكوجلو الذي وجّه الضربة القاضية لمضيفه وحسم فوزه الأول عليه منذ أبريل 2022 (4-0 في فيلا بارك أيضاً) والسادس عشر هذا الموسم بإضافة الهدف الثالث عبر سون بتسديدة قوية في سقف الشباك بعد عرضية من السويدي ديان كولوشيفسكي (1+90).
واكتمل مهرجان توتنهام بإضافة هدف رابع عبر البديل الألماني تيمو فيرنر بعد تمريرة من سون (4+90).

الدوري الإنجليزي
توتنهام
أستون فيلا
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