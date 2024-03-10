هاميلتون يصف «الشاب بيرمان» بـ «نجم المستقبل»



لندن (د ب أ)



أشاد البريطاني لويس هاميلتون بالسائق الشاب أولي بيرمان، ووصفه بأنه نجم المستقبل، بعدما نجح الأخير في تحقيق حلمه بالحصول على نقاط في أول ظهور له في سباقات سيارات «الفورمولا-1» مع فريق فيراري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بيرمان تم استدعاؤه في اللحظة الأخيرة ليحل بديلاً للإسباني كارلوس ساينز الذي تم نقله للمستشفى، بسبب إصابة في الزائدة الدودية، ليحتل المركز 11 في التجارب، ثم يصعد أربعة مراكز في سباق السبت في السعودية ليحتل المركز السابع، بفارق مركزين فقط خلف سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات هاميلتون.

وقال هاميلتون عن مواطنه الذي يصغره بـ21 عاماً: «حينما يتم استدعاؤك فوراً إلى فيراري ثم تدخل إلى التجارب، يعني ذلك أنه قام بعمل كبير ويظهر أنه قد يكون نجماً لامعاً في المستقبل».

من جانبه، قال البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، والذي ابتعد بفارق مركز واحد عن بيرمان: «أتوقع أن أراه في السباقات العام المقبل، أو العام الذي يليه».

وأضاف: «لقد قام بعمل رائع، ودخل الحلبة، وهذا أمر صعب للغاية، لقد حطم توقعات الجميع، وجذب الكثير من الناس، لقد تحلى بالثقة منذ البداية، ونجح في قيادة السيارة بشكل رائع».