ميلان.. وصافة «الكالشيو»!



روما (أ ف ب)



واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني موقتاً من يوفنتوس، بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين النادي اللومباردي بفوزه الثاني توالياً في الدوري، بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41، إثر تمريرة من السويسري نواه أوكافور.

واستغل ميلان المعنويات العالية للاعبيه، عقب الفوز الكبير على ضيفهم سلافيا براغ التشيكي 4-2 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وحققوا الفوز الثامن عشر في الدوري هذا الموسم، ورفعوا رصيد فريقهم إلى 59 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يستضيف أتالانتا.

وأعاد ميلان الفارق إلى 16 نقطة عن جاره الإنتر المتصدر، والفائز على مضيفه بولونيا 1-0 السبت.

وأعرب مدرب ميلان ستيفانو بيولي عن سعادته بالانتصار، وقال «لقد لعبنا المباراة التي كان علينا أن نلعبها، لم تكن المباراة رائعة دائماً، لكنها كانت جدية سمحت لنا بالحصول على ثلاث نقاط مهمة جداً».

وأضاف «هذا الأسبوع مهم للغاية بالنسبة لموسمنا، وقد بدأناه بشكل جيد»، في إشارة إلى إياب دور ثمن نهائي المسابقة القارية الثانية الخميس المقبل.

وتابع هيلاس فيرونا صحوته، وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على مضيفه ليتشي بهدف سجله فولورونشو في الدقيقة 17.