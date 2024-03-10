«ضرب الرؤوس» في مباراة فيرونا وليتشي!

روما (أ ف ب)

غادر فيرونا منطقة الخطر في الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه ليتشي بهدف، في المرحلة الثامنة والعشرين، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليتشي عند 25 نقطة.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للفريقين عقب الصفّارة النهائية، واعتدى مدرب ليتشي روبرتو دافيرسا، على المهاجم الفرنسي لهيلاس فيرونا توماس هنري حيث ضربه برأسه، عندما كان الأخير متوجهاً إلى غرف الملابس وأصابه في عظمة الوجنة اليمنى.

وأشهر الحكم دانييلي كيفي البطاقة الحمراء لكليهما، وأوضح دافيرسا في تصريح لقناة سكاي سبورت: «نزلت إلى الملعب لمنع طرد لاعبي فريقي، لأنه كانت هناك استفزازات كثيرة من لاعبي فيرونا في الدقائق الأخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية».

وأضاف «لم تكن حركة لطيفة، أعترف بذلك، إنها غير مبررة وشرحتها لمسؤولي فيرونا». لكنني لم أذهب إلى الملعب لأقوم بهذه الحركة».

وأدان ليتشي بشدة في بيان ردّة فعل مدربه «التي تتعارض مع مبادئنا وقيم الرياضة».

ويتولى دافيرسا «48 عاماً» تدريب ليتشي منذ يونيو 2023، بعد تدريب بارما (2016-2020) وسمبدوريا (2021-2022).