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الرياضة

مهرجان «الحادي عشر من مارس» للشطرنج في مستشفى كند

مهرجان «الحادي عشر من مارس» للشطرنج في مستشفى كند
11 مارس 2024 02:08

أبوظبي (وام)

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ينظم نادي العين للشطرنج، والألعاب الذهنية، اليوم، مهرجان الحادي عشر من مارس للشطرنج في مقر مستشفى «كند» بمدينة العين، ويأتي ذلك وفق اتفاقية تعاون مشترك وقعها النادي مع مستشفى «كند» المستشفى الأقدم بمدينة العين، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور جون بيركي الرئيس التنفيذي للمستشفى، وسكوت كيندي ممثل عائلة كينيدي، وهشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، وماثيو المدير التنفيذي المالي، وسوزان كولمان مديرة الأنشطة والتسويق بالمستشفى.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان حرص النادي على التعاون مع هذا الصرح الكبير، دعماً لدوره المجتمعي لتعزيز جودة الحياة بمدينة العين.
وقال الدكتور جون بيركي: إن مستشفى «كند»، لكونه أول مرفق طبي في المدينة، ملتزم بتعزيز دوره لزيادة الوعي المجتمعي والتشجيع على أنماط الحياة الصحية، وأكد هشام الطاهر أن المهرجان يشمل عدداً من المسابقات المخصصة لرواده إضافة إلى مسابقة أخرى للأطباء، والممرضين ومنتسبي المستشفى، علاوة على أمسية شعرية.
وستقام منافسات البطولة بنظام الشطرنج السريع 10 دقائق لكل لاعب للمباراة، مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة.

مستشفى كند
نادي العين للشطرنج
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