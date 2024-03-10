ختام ناجح لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة

دبي (الاتحاد)

تُوج المالك سيد حشيش والمدرب دووج واتسون، بلقب النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، عقب فوز «كولور أب» بلقبي الجولة الثانية «القرهود للسرعة»، التي أقيمت في مضمار «ميدان» العالمي في ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة بطولة «جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة» الشهر الماضي.

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على استمرار السلسلة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن السلسلة عززت من التنافسية والقوة في سباقاتنا، وأعطت مثالاً كبيراً على التعاون الوثيق مع باقي مضامير الدولة.

وأضاف أن السلسلة نجحت بشكل كبير في استقطاب أقوى خيول السرعة، والتي تنافست بشكل مثير لاقتناص اللقب الغالي.