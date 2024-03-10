29 مباراة لأندية المحترفين والمنتخبات في «ليالي رمضان»

معتصم عبدالله (دبي)

تدخل أندية «دورينا» والمنتخبات الوطنية، أجواء «شهر رمضان»، والذي يشهد إقامة 29 مباراة، ضمن سباق «التنافس المحتدم» على صعيد المسابقات المحلية في «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، و«دوري أدنوك للمحترفين»، والمشاركات القارية للمنتخبين الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة، و«الأولمبي» في «بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23»، بجانب مشاركة العين في «دوري أبطال آسيا».

وتدشن المواجهة المرتقبة مساء اليوم، والتي تجمع العين ومضيفه النصر السعودي، على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، أجواء «المواجهات الرمضانية» للأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، وكان «الزعيم» حقق الأسبقية بالفوز في مباراة الذهاب الاثنين الماضي على استاد هزاع بن زايد، بهدف سفيان رحيمي في الدقيقة 44.

ويشهد «الشهر الكريم» إقامة ثلاث جولات لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بما مجموعه 21 مباراة، خلافاً للمباريات الثلاث المؤجلة من «الجولة الـ13» مرتين بداعي «ظروف الطقس»، وبناءً على توجيهات الجهات المختصة، في انتظار تسكين المواعيد الجديدة.

وتدشن «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تُقام على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة على التوالي، سلسلة المباريات التنافسية للأندية في الدوري خلال شهر رمضان، والتي تشمل أيضاً مباريات «الجولة الـ17» أيام 28 و29 و30 مارس الجاري، و«الجولة الـ18» أيام 6 و7 و8 أبريل المقبل.

وتبرز في الجولات الثلاث لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الشهر المعظم «قمم منتظرة» بداية بمباراتي بني ياس أمام الوصل «المتصدر»، والشارقة والنصر في «الجولة الـ16»، والوحدة وشباب الأهلي 29 مارس، والعين والشارقة 30 مارس، ضمن «الجولة الـ17»، وشباب الأهلي والجزيرة، والعين والنصر 7 أبريل المقبل في «الجولة الـ18».

وبعيداً عن أجواء الدوري، يدخل منتخبنا الوطني الأول بنهاية مباريات «الجولة الـ16» في تجمع داخلي، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، تأهباً لمباراتيه أمام اليمن 21 مارس الجاري، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، و36 مارس في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في منطقة الخبر بالسعودية، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال الفترة ذاتها من مارس الجاري، تجمعه الأول تحت قيادة الأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأولمبي، والذي يقود المنتخب في أول ظهور في مواجهة «الأولمبي المصري»، ضمن النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء من 20 إلى 26 مارس الحالي.

وتنطلق في مطلع أبريل المقبل، وبالتزامن مع أمسيات «شهر رمضان»، المراحل الحاسمة للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بإقامة مباريات الدور ربع النهائي 2 و3 أبريل على التوالي، حيث يلتقي الجزيرة مع الوصل، واتحاد كلباء مع العين، وعجمان مع النصر، والشارقة مع شباب الأهلي، وتقام المباريات الأربع على ملاعب محايدة، علماً بأن مباريات الدور نصف النهائي تقام عقب نهاية رمضان 16 و17 أبريل المقبل.

«الروزنامة» في رمضان

11 مارس

النصر «السعودية»- العين «الإمارات»، إياب ربع نهائي «أبطال آسيا»

13 و14 و15 مارس

«الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»

20 مارس

الإمارات الأولمبي – مصر الأولمبي، «بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً»

21 مارس

الإمارات – اليمن، «التصفيات الآسيوية المشتركة»

26 مارس

اليمن – الإمارات، «التصفيات الآسيوية المشتركة»

28 و29 و30 مارس

«الجولة الـ17» من «دوري أدنوك للمحترفين»

2 و3 أبريل

ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة

6 و7 و8 أبريل

«الجولة الـ18» من «دوري أدنوك للمحترفين»

مباريات غير مجدولة

3 مؤجلات من «الجولة الـ13» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»