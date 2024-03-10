بلباو يضيق الخناق على أتلتيكو مدريد



مدريد (أ ف ب)



استعاد أتلتيك بلباو توازنه بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 2-0، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وحسم الفريق الباسكي الشوط الأول في مصلحته بهدف لمهاجمه جوركا جوروسيتا في الدقيقة 31، إثر تمريرة من نيكو وليامز، وعزّز تقدمه الثاني بهدف من النيران الصديقة سجله المدافع الغيني الاستوائي ساوول كوكو بالخطأ في مرمى فريقه.

وعاد بلباو إلى سكة الانتصارات في الدوري، بعد خسارة أمام ريال بيتيس 1-3، وتعادل مع برشلونة 0-0، وحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس.

وشدد أتلتيك بلباو الخناق على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما قلَّص الفارق بينهما إلى نقطتين مستغلاً خسارة الأخير أمام مضيفه قادش 0-2.

في المقابل، مُنيَ لاس بالماس بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز التاسع.

وزاد ديبوتيفو ألافيس مِحَن ضيفه رايو فايكانو، عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله أندوني جوروسابيل في الدقيقة 44.

ووضع رايو فايكانو حدّاً لسلسلة من خمس مباريات دون انتصار «ثلاثة تعادلات وخسارتان»، فحقق فوزه الثامن هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، فيما مُنيَ رايو فايكانو بخسارته السادسة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 26 نقطة في المركز السادس عشر