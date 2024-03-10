الناموس لـ«أبوظبي 4» في زوارق الفئة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

توج زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي بطلاً للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفئة الثالثة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي مساء أمس، على كاسر الأمواج برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق زورق أبوظبي 4 اللقب بعد أن تصدر المنافسة منذ الدورة الأولى وظل في الصدارة حتى الدورة الختامية منجزاً اثنتي عشرة دورة في 37:52 دقيقة في حين حل ثانياً زورق الشارقة 9 بقيادة فانديزشيز ديمتري ويوستينوف كونسستانتين، وجاء ثالثاً زورق كيو 8 الكويتي بقيادة عبداللطيف العماني وخالد العلي.

جاءت تفاصيل السباق منذ الصباح الباكر مع التجارب الحرة التي كان أبرز أحداثها انقلاب زورق دي دي آر 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي وخروجه من المنافسة، واستمرت تفاصيل اليوم حتى انطلاقة السباق الرئيسي الذي استمر قرابة 37 دقيقة بنجاح كبير حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي وفوز زورق أبوظبي 4 بلقب السباق.

توج الفائزين سالم الرميثي، مدير عام النادي، وعلي بن غليطة مشرف عام السباق، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وهنأ الرميثي الفائزين بتحقيق النتائج المتقدمة والتفوق في السباق الختامي للجولة، وأكد أن السباق أقيم في أجواء ملائمة وناجحة، وقال: إقامة السباق في المسار الداخلي على امتداد كورنيش العاصمة وصولاً إلى كاسر الأمواج ساهم وبشكل كبير في نجاح المنافسة وتحقيق المسابقين على زوارقهم أفضل الأزمنة، وأشاد بما قدمه زورق كيو 8 الكويتي من جهد كبير ووصوله لمنصة التتويج في آخر سباق للجولة، بالإضافة إلى تميز زورق الشارقة وإنهائه للسباق في المركز الثاني.

وقال: بطولة الإمارات لزوارق الفئة الثالثة من البطولات المهمة التي كانت تنظم في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، وتعود بقوة لأجندة الرياضات البحرية، وسيكون هناك تطوير أكثر في الجولات المقبلة.