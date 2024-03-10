«الزعيم» يطارد «مربع الأبطال» في «ليلة النصر»

معتز الشامي (دبي)

يدخل العين مواجهة مليئة بالندية والتحدي، أمام مضيفه النصر السعودي، على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتفظ «الزعيم» بأفضلية الفوز بهدف في لقاء الذهاب، ورغم إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض في حال التعادل، فإن «البنفسج» يكفيه العودة من «معقل الأصفر» بالتعادل على الأقل، الأمر الذي يضع صاحب الأرض تحت الضغوط، منذ بداية «موقعة الإياب»، كما أن العين يملك الأسلحة التي تسهم في فرض أسلوبه واللعب بروح قتالية عالية وثقة في التأهل إلى «مربع الذهب».

ويحتاج العين إلى استمرار نفس فلسفة الأداء التي طبقها في لقاء الذهاب، عندما لجأ الأرجنتيني كريسبو المدير الفني للفريق، إلى «الحل التكتيكي» لتعويض غياب «المهاجم القناص» لابا كودجو للإصابة، عبر منح سفيان رحيمي حرية التحرك بأريحية خلف خطوط دفاع النصر وتبادل المراكز مع بالاسيوس وكاكو الذي دخل إلى عمق الملعب، ليترك مساحة لبندر الأحبابي وبالاسيوس ويحيى نادر للتقدم من الوسط، من أجل تشكيل الضغط على الخط الخلفي لـ«الأصفر»، وهو ما أدى إلى تسجيل هدف، وإضاعة أكثر من فرصة محققة، بينما قام لاعبو الدفاع بدور كبير في الحد من خطورة مصادر القوة لدى النصر.

ويتوقع أن يؤدي «الزعيم» بالأسلوب نفسه مع «التحفظ الدفاعي» بدرجة أكبر، بما يسهل عملية إيجاد ثغرات في أداء النصر الذي يلعب بضغوط هائلة، لمحاولة تسجيل هدف، يعوض به خسارة اللقاء الماضي، بينما يسعى العين لهز الشباك مبكراً، لإرباك خطط صاحب الأرض، وإحكام السيطرة على مجريات اللعب، عبر فرض الرقابة على برازوفيتش ورونالدو وأوتافيو وساديو ماني.

واصطحب الجهاز الفني للعين 21 لاعباً، ليس من بينهم لابا كودجو الذي يستمر غيابه للإصابة، بالإضافة إلى عمير أتزيلي، ويتم الاعتماد على كاكو بدلاً منه للقيام بدور صانع اللعب خلف رحيمي، وهو «الثنائي» الذي نجح في اختراق دفاعات النصر، وتقديم مستوى متميز في «الذهاب».

وحذر الجهاز الفني بقيادة كريسبو، من شراسة النصر المتوقعة، بجانب الضغط الجماهيري المتوقع أن تشهده المباراة، وبالتالي يجب أن يؤدي اللاعبون بهدوء تام، وعدم تسرع في إنهاء الهجمات، خصوصاً أنه كلما يمر الوقت، تتحول الضغوط على أصحاب الأرض، بما يسمح بوجود فرص أفضل للتسجيل، حال ارتكاب الخط الخلفي للأخطاء كما هو متوقع.

ويعاني النصر من اهتزاز الأداء والمستوى محلياً وقارياً، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات، بعدما خسر أمام الرائد الجولة الماضية في الدوري، وتعادل قبلها أمام الحزم، بخلاف خسارته من العين في ذهاب ربع النهائي.

ويتوقع أن يلعب العين بدفاع محكم أمام المتألق خالد عيسى الذي يقدم مستويات رائعة خلال الفترات الماضية، حيث يلعب خالد الهاشمي وكوامي «قلبي دفاع»، وبندر الأحبابي على الطرف الأيمن، وإيريك بالجهة اليسرى، وأمامهم يحيى نادر وبارك للوسط الدفاعي لتشكيل «حائط صد» من وسط الملعب، وفرض الرقابة على القادمين من الخلف، لتشكيل زيادة عددية أمام دفاع العين، بالإضافة إلى محمد عباس المتوقع أن يلعب دوراً في ربط الوسط بالهجوم، بينما يلعب رحيمي مهاجماً وحيداً يتبادل المراكز مع ماتياس بالاسيوس وكاكو طرفي الملعب.

الاتحاد الآسيوي: العين يأمل في مواصلة التألق

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن أهمية اللقاء المرتقب بين النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي المباراة التي تجذب الأنظار إليها، في ظل رغبة «رفاق رونالدو» في استعادة زمام المبادرة، بعدما شهدت الفترات الماضية اهتزاز مستوى الفريق، وبالتالي ضياع ثقة اللاعبين.

وأشاد تقرير «الآسيوي» بالعين، وما يقدمه مؤخراً، وقال «يأمل العين في مواصلة التألق والعبور إلى نصف النهائي، بعد انتصاره في «الذهاب»، وواصل الفريق نتائجه الإيجابية هذا الموسم، بعدما تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح.

وأضاف «أعرب هيرنان كريسبو مدرب العين عن ثقته، في قدرة فريقه على المحافظة على تركيزه، من أجل مواصلة المنافسة على اللقب القاري».

على الجانب الآخر تطرق التقرير إلى رصد غيابات النصر في مواجهة «الزعيم»، وقال: «يدخل النصر المباراة، وهو بحاجة لاستعادة التوازن، حيث تعرض لخسارتين على التوالي، بعدما خسر 1-3 أمام الرائد في الدوري المحلي يوم الخميس الماضي، كما يعاني الفريق من سلسلة غيابات في صفوفه، حيث انضم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى قائمة المصابين، التي تضم أيضاً سلطان الغنام وعزيز بيهيتش، ويفتقد أيضاً للمدافع إيميريك لابورت، الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، في حين يحوم الشك حول قدرة أيمن يحيى على المشاركة، بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة أمام الرائد».

صافرة عُمانية

كلف الاتحاد الآسيوي طاقماً من عُمان لإدارة مباراة النصر والعين، بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف، ويعاونه أبو بكر العامري وراشد أحمد، ومعهم العراقي مهند قاسم حكماً رابعاً، أما طاقم «الفار» فيضم السنغافوري محمد تاج «حكم فيديو»، والكويتي عبد الله الكندري «حكم فيديو مساعداً».