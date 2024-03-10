كأس منصور بن زايد لكرة القدم تنطلق اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم «النسخة الـ11»، من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، ويشارك في البطولة التي تقام بملعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» بالعاصمة أبوظبي 16 فريقاً.

وتشهد منافسات اليوم الأول، مباراتين ضمن المجموعة الأولى، يلتقي فريق مكتب البعثات الدراسية «ثالث النسخة الماضية»، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، في العاشرة مساءً، فيما يفتتح فريق مدارس الإمارات الوطنية «بطل آخر نسختين» مشواره، بلقاء الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ومن المتوقع أن تكون مواجهة مثيرة، لاسيما وأن الأخير احتل المركز الرابع في العام الماضي، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث بـ«ركلات الترجيح».

وتشهد البطولة زيادة العدد إلى 16 فريقاً، وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، تضم الأولى «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، و«مدارس الإمارات الوطنية» و«الأرشيف والمكتبة الوطنية»، فيما تضم الثانية «قطاع الخدمات المساندة»، و«مكتب الشؤون الخاصة»، و«المركز الوطني للمناصحة»، و«نادي سيتي جولف»، بينما تشارك فرق «مكتب الأمين العام» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» و«مركز جامع الشيخ زايد الكبير» و«دائرة القضاء» في المجموعة الثالثة، فيما تضم المجموعة الرابعة «مكتب الشؤون القانونية»، و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء»، و«فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية».

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، وتم اعتماد نظام القرعة للفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، وذات الأمر بالنسبة لـ«المربع الذهبي».

الافتتاح الرسمي

أعلنت اللجنة المنظمة أن الافتتاح الرسمي يقام ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يشهد حضوراً كبيراً، علماً أن المنافسات تستمر إلى 28 مارس الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، برعاية تسويقية من شركة رويال جت وشركة مركاتور للسياحة والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين.

يذكر أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس وإداري، إلى جانب هداف البطولة، وجوائز قيّمة للجماهير، وتخصيص منطقة ترفيهية للمشجعين.