130 لاعباً في جولة مارس لموسم بطولات الجولف

أبوظبي (وام)

شارك 130 لاعباً ولاعبة، من ضمنهم 52 لاعباً من المنتسبين لبرنامج «صقور المستقبل»، في جولة مارس لموسم بطولات «الميدالية الوطنية الشهرية»، التي نظمها اتحاد الجولف على ملاعب نادي ياس لينكس في أبوظبي.

وفاز في منافسات الرجال لفئة «الصافي» عمر ثابت برصيد 38 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن جوشوا ستاتفورد الذي حل ثانياً، فيما فاز ديفيد بندلتون بمنافسات «الكروس» برصيد ثلاث ضربات فوق المعدل، بعد أن أنهى مسار المنافسات بإجمالي 75 ضربة.

وفي تحدي «الماسترز» للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، فاز بالمركز الأول كيفن باريت برصيد 41 نقطة، وحصل أنطون ثيرون على المركز الثاني برصيد 39 نقطة. وفي فئة السيدات فازت بالمركز الأول في منافسات «الصافي» اللاعبة بانسي جونسالفيز بإجمالي 35 نقطة، وفازت نفس اللاعبة بلقب أطول ضربة للسيدات، والتي حققتها عند الحفرة الثانية، فيما فاز بلقب أطول ضربة لفئة الرجال درويش القبيسي وحققها عند الحفرة 18 (الأخيرة). وعلى صعيد منافسات الناشئين والناشئات، فازت بالمركز الأول اللاعبة أليسا تشانج بإجمالي 33 نقطة، متفوقة على سيباستيان كوك الذي حل ثانياً بإجمالي 32 نقطة.