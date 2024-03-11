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الرياضة

«الريال» يعزف «لحن الرباعية» في حفل «النيران الصديقة»

«الريال» يعزف «لحن الرباعية» في حفل «النيران الصديقة»
11 مارس 2024 08:33

 
مدريد (أ ف ب)

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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بفوز كبير على ضيفه سلتا فيجو برباعية، بينها باكورة أهداف التركي أردا جولر، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ومنح المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 21، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انتظروا الدقائق الـ11 الأخيرة، لتأكيد انتصارهم بثلاثة أهداف أخرى، بينها هدفان من «النيران الصديقة».
وسجل حارس مرمى الضيوف فيسنتي جوايتا الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه، عندما تابع بظهره كرة مرتدة من العارضة، إثر رأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديجر «79»، وتابع زميله كارلوس دومينجيس تمريرة عرضية لفينيسيوس بالخطأ في مرماه «88»، قبل أن يختم «البديل» الواعد جولر «19 عاماً» المهرجان بالرابع «94».
وعاد ريال مدريد، المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع مضيفه فالنسيا 2-2 في الدوري ولايبزج الألماني 1-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.
وحقق الفريق الملكي فوزه الـ21 هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 69 نقطة، قبل 10 مراحل من نهاية الموسم، معيداً الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مطارده المباشر جيرونا الفائز على ضيفه أوساسونا 2-0، وإلى ثماني نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة «حامل اللقب» والذي تغلب على ضيفه ريال مايوركا 1-0 في افتتاح المرحلة.
وقال أنشيلوتي «لم يكن من الصعب تقديم أداء أفضل مما كان عليه يوم الأربعاء»، في إشارة إلى الظهور المخيّب لفريقه أمام لايبزج، مضيفاً «بدأنا بشكل جيد، واستفدنا من الركلة الثابتة للتقدم ثم السيطرة، نحن سعداء، لقد فعلنا ما هو مطلوب، ندرك أنها لحظة مهمة في الموسم».
وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإيقاف لطرده عقب نهاية المباراة ضد فالنسيا في المرحلة الماضية.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
سلتا فيجو
جيرونا
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كارلو أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
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