شفيونتيك تنتقم من نوسكوفا!

أنديان ويلز (أ ف ب)



ثأرت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من التشيكية ليندا نوسكوفا، عندما تغلبت عليها 6-4 و6-2 في الدور الثالث، وبلغت ثمن نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في التنس.

وكانت نوفوسكا أطاحت بشفيونتيك من الدور ذاته لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي، عندما تغلبت عليها 3-6 و6-3 و6-4.

وعانت البولندية في بداية المباراة، حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4، بعدما خسرت إرسالها في الشوط الثالث، لكنها نجحت في كسب عشرة أشواط متتالية في طريقها إلى إنهاء المجموعتين في مصلحتها 6-4 بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثامن والعاشر، والثانية نظيفة 6-0.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع الأميركية ماديسون كيز أو الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.