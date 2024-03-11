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الرياضة

شفيونتيك تنتقم من نوسكوفا!

شفيونتيك تنتقم من نوسكوفا!
11 مارس 2024 08:52

أنديان ويلز (أ ف ب)

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ثأرت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من التشيكية ليندا نوسكوفا، عندما تغلبت عليها 6-4 و6-2 في الدور الثالث، وبلغت ثمن نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في التنس.
وكانت نوفوسكا أطاحت بشفيونتيك من الدور ذاته لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي، عندما تغلبت عليها 3-6 و6-3 و6-4.
وعانت البولندية في بداية المباراة، حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4، بعدما خسرت إرسالها في الشوط الثالث، لكنها نجحت في كسب عشرة أشواط متتالية في طريقها إلى إنهاء المجموعتين في مصلحتها 6-4 بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثامن والعاشر، والثانية نظيفة 6-0.
وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع الأميركية ماديسون كيز أو الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.

أميركا
إنديان ويلز
التنس
إيجا شفيونتيك
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