«الإعصار» يجهز «الثنائية الجديدة» بحثاً عن «السعادة»



مراد المصري (أبوظبي)



يكثف حتا تحضيراته بحثاً عن نتيجة إيجابية، عندما يلتقي الوحدة يوم الأربعاء في «الجولة 16» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال التغييرات في الهجوم.

ويعمل المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، على تجهيز «الثنائية الجديدة» بين سيزار مانزوكي وتشيسوم تشارلز، وكلاهما انضم إلى «الإعصار» خلال «الانتقالات الشتوية»، خصوصاً في ظل الأداء الذي ظهر عليه اللاعبان، عندما شاركا معاً في نصف الساعة الأخيرة من لقاء العين في الجولة الماضية، وسجل تشارلز هدفين، أحدهما صناعة مانزوكي تحديداً.

ويظهر التفاهم مع جابريل سوزا الذي تمت إعادة قيده في الفريق خلال الشتاء أيضاً، وسجل هدفاً بتمريرة حاسمة من مانزوكي، مما يمنح «الإعصار» روحاً متجددة في الهجوم لعلاج الضعف الواضح الذي عاني منه خلال المباريات الماضية، مما جعله يتعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات على التوالي.

ويدرك حتا أن الوقت بدأ يداهمه، في حال أراد النجاة من الهبوط، إلا أن مواجهة «أصحاب السعادة»، لن تكون سهلة، في ظل تألق الوحدة في فترة ما بعد التوقف الشتوي، ونجح في التفوق على الوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون أول فريق يوقف «الإمبراطور» في جميع مسابقات الموسم.

وكانت مواجهة الوحدة هي الأولى لفيفاني في الدوري، عندما تسلم المهمة خلفاً للصربي زيلكو ماركوف، ووقتها خسر الفريق بهدف.