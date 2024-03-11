رودري يصل إلى 61 مباراة بلا خسارة مع «السيتي»!



سلطان آل علي (دبي)



بعيداً عن انتهاء قمة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل 1-1، على ملعب «أنفيلد»، والسباق المشتعل على لقب «البريميرليج»، فإن المباراة شهدت مواصلة الإسباني رودري أرقامه القياسية المذهلة.

ويعد رودري أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، إن لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي، وأصبح يملك رقماً قياسياً بعدم الخسارة مع نادٍ إنجليزي في مختلف المسابقات، حيث وصل إلى 61 مباراة متتالية، وتعود آخر خسارة له مع «السيتي» أمام توتنهام في فبراير 2023. ومنذ ذلك الحين لم يتذوق طعم الخسارة إطلاقاً، وتجاوز رودري قبل مباراتين الرقم القياسي السابق المسجل باسم ريكاردو كارفالهو مع تشيلسي بـ58 مباراة.

ومن الواضح أن تأثير رودري كبير على «السيتي»، حيث تشير الأرقام إلى أنّ نسبة الفوز تنخفض من 78.6% بوجوده إلى 54.5% عند غيابه!

وشملت السلسلة المكونة من 61 مباراة، على 48 حالة فوز، و13 تعادلاً، كما سجل «السيتي» 157 هدفاً، واستقبل 48 هدفاً فقط، بينما غاب رودري في 11 مباراة، استطاع «البلومون» خلالها من الفوز 6 مرات، والخسارة في 5 لقاءات، ولم يتعادل إطلاقاً، في حين أنه سجل 24 هدفاً، واستقبل 10 أهداف خلال هذه الفترة.