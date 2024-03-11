127 لاعباً في مبارزة «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



تنطلق مساء الثلاثاء بطولة المبارزة بالصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات «النسخة 11» من دورة ند الشبا الرياضية الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، تستمر إلى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، وتقام المبارزة على مدار 3 أيام.

ويتنافس 127 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، في بطولة المبارزة، ضمن أربع فئات، هي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الايبيه» للفئة الدولية للرجال، ومسابقة سلاح سيف الشيش «الفلورية» للفئة الدولية للرجال، ومسابقة سلاح السيف العربي «السابر» للفئة الدولية للرجال، ومسابقة سلاح سيف المبارزة «الايبيه» لفئة الفتيات «مواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط».

وأكد علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، على التطور الكبير الذي شهدته اللعبة على المستويين الفني والإداري، وتوسيع قاعدة المشاركين منذ إدراجها ضمن الألعاب الرياضية لدورة ند الشبا، وقال: «أصبحت دورة ند الشبا في مقدمة أجندة الأحداث الرياضية المحلية لاتحاد المبارزة، لتأثيرها الفني والإعلامي والجماهير على مستوى جميع الرياضات، لذلك فإن مجلس إدارة اتحاد المبارزة يوليها اهتماماً كبيراً، من حيث مشاركة اللاعبين واللاعبات المحليين لتوفير الاحتكاك مع الأبطال والبطلات الذين يأتون من الخارج للمشاركة في البطولة بعد السمعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها على المستويين العربي والدولي، وارتفاع القيمة المالية المُخصصة للفائزين، ما جعلها حدثاً استثنائياً ينتظره الجميع».

وأضاف أن دورة ند الشبا سطرت لنفسها مكانة كبيرة لدى كافة الرياضيين المحليين والإداريين في الاتحادات الرياضية بفضل توجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لها، والنجاح التنظيمي الكبير الذي يوفره مجلس دبي الرياضي، من حيث اختيار أفضل الأماكن الرياضية لاستقبال المنافسات والرياضيين، والدورة أصبحت تمثل قيمة للسعادة وتُسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، لما حفلت به من العديد من المحطات الرياضية والإنسانية التي تستحق الوقوف عندها وتوثيقها».

ونوه إلى أن منافسات المبارزة هذا العام تتميز بأنها جاءت في توقيت يخلو من الارتباطات الدولية العالمية عكس النسختين الماضيتين واللتين أقيمتا بالتزامن مع كأس العالم سواء للكبار والشباب، لكن في النسخة الـ11 الأمر يختلف وطلبات المشاركة التي وصلتنا قبل غلق باب القيد، تؤكد على مشاركة أبطال من المستوى الأول في البطولة.