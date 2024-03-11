السهرات الرياضية «كاملة الدسم» على «مائدة رمضان»

رضا سليم (دبي)



يشهد شهر رمضان المبارك سهرات رياضية رائعة في الملاعب والصالات، سواء على مستوى الدورات التي تمثل مائدة رمضان المتميزة، أو مباريات كرة القدم في دوري أدنوك المحترفين، ولقاءات منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى السهرات أمام الشاشات لمتابعة دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية.

وتتصدر الدورات الرياضية صاحبة التاريخ، دورة ند الشبا الرياضية التي وصلت إلى «النسخة 11»، وتعد الأكبر من نوعها التي تقام خلال رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، تستمر إلى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب، هي الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، وجوائزها أكثر من 3.6 مليون درهم.

ووصلت بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»، إلى «المحطة 11»، التي تقام على ملعب فندق قصر الإمارات، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، بمشاركة 16 فريقاً للمرة الأولى، بعد قرار اللجنة المنظمة زيادة عدد الفرق في نسخة العام الحالي، إذ كانت تشهد مشاركة 12 فريقاً في الأعوام السابقة، ورصدت اللجنة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس وإداري، إلى جانب هداف البطولة، إضافة إلى رصد جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين، لإيجاد أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.

وتشهد الدورة الرياضية لحكومة عجمان، في نسختها الرابعة، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، 11 برنامجاً متنوعاً من البطولات التنافسية والترفيهية لفئات المجتمع كافة، حيث تضم البطولة منافسات كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، البادل تنس، الرماية، سباق الدراجات الهوائية، كرة السلة، بطولة الألعاب الشعبية، سباق الجري، ألعاب التحدي، برنامج اللياقة البدنية للسيدات، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنسانية.

وتنطلق بطولة الشارقة الرياضية لكرة الصالات يوم 4 رمضان، بصالة نادي البطائح، بمشاركة فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة وأتلتيكو جونيور في المجموعة الأولى، وضمّت الثانية القيادة العامة لشرطة دبي والوحدان ونجوم المستقبل، والثالثة مجلس الشارقة الرياضي والجالية السودانية وروح التحدي والنجوم، وتبلغ جوائز البطولة 80 ألف درهم بواقع 50 ألفاً للبطل، و30 ألفاً للوصيف، إلى جانب الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية وجوائز نجوم البطولة، بجانب الجوائز العينية والتحفيزية لنجوم البطولة والجمهور، والتي تقدم بشكل يومي لرواد وجماهير كرة الصالات.

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم القرعة بنادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 16 فريقاً، بجانب عدد كبير من الفعاليات والدورات الرمضانية في مختلف إمارات الدولة، أبرزها كأس دبي العالمي للخيول 30 مارس، والتي دائماً ما تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وعلى مستوى كرة القدم، تقام البطولة الودية للمنتخبات في أبوظبي من 22 إلى 26 مارس بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا، وصيف بطولة كأس العالم 2018، وتونس ونيوزيلندا.

وستكون الجماهير على موعد مع مباراة منتخبنا مع اليمن باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة 21 مارس الجاري، فيما تٌقام مباراة الجولة الرابعة «الإياب» في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالسعودية 26 مارس.

ويشهد شهر رمضان إقامة 3 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وهي 16 و17 و18، وهناك 5 مواجهات جماهيرية في هذه الجولات، منها الوحدة مع شباب الأهلي والعين مع الشارقة بالجولة 17، وشباب الأهلي مع الجزيرة والعين مع النصر بالجولة 18 فيما تقام المواجهة بين العين والجزيرة والمؤجلة من الجولة 13 يوم 11 أبريل والذي قد يصادف يوم عيد الفطر المبارك.