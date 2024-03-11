ماناسيرو يستعيد «ذاكرة الألقاب» بعد 3942 يوماً!

دبي (الاتحاد)



استعاد الإيطالي ماتيو ماناسيرو ذاكرة الفوز بالألقاب، بعد غياب أكثر من 11 عاماً، وتحديداً 3942 يوماً، منذ فوزه بآخر بطولة عام 2013، في أبرز أحداث جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حصد لقب بطولة جونسون وركوير في جنوب أفريقيا، والتي أقيمت بمشاركة نجوم عالميين.

حقق الإيطالي الفوز الخامس في مسيرته، بعدما أنهى المنافسات برصيد 26 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، ويرفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 642 نقطة، ويتقدم 72 خطوة، ليصبح في المركز 13 في التصنيف الصادر لـ «السباق إلى دبي».

بدأ ماناسيرو مسيرته بقوة بعمر 20 عاماً، حقق 4 ألقاب في جولة دي بي ورلد، لكن الأمور اتخذت منحنى آخر بعد ذلك، ليبدأ رحلة العودة تدريجياً، وبعد مشاركته في جولة التحدي الموسم الماضي التي تُوج بها بلقبين، عاد للمشاركة في جولة دي بي ورلد، وحقق اللقب الخامس في مسيرته الذي جاء بمثابة «قبلة الحياة» مرة أخرى.

وفي ختام البطولة، تنتهي منافسات «السلسلة الدولية» ومعها جاء إعلان فوز الإيرلندي روري ماكلروي باللقب الشرفي، مستفيداً من الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف في دبي، ووصافة «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي.

ويحتل ماكلروي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1596 نقطة، يليه الياباني ريكويا هوشينو وله 1244 نقطة.

وتشمل «السلسلة الدولية» التي أقيمت ضمنها البطولة في جنوب أفريقيا، «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، ورأس الخيمة، والبحرين وبطولة قطر، حيث سيكون هناك 5 سلسات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت إضافية تبلغ مليون دولار.

ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

وسيكون الختام بضيافة الإمارات الختام بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.