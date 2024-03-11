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الرياضة

حمدان الشامسي: «الراقي» يطمح إلى «المنطقة الدافئة»

حمدان الشامسي: «الراقي» يطمح إلى «المنطقة الدافئة»
11 مارس 2024 11:32

 
علي معالي (الشارقة)

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أكد حمدان الشامسي مدير الكرة بنادي البطائح، أن فريقه يبحث خلال الجولات المقبلة من «دوري أدنوك للمحترفين» عن دخول «المنطقة الدافئة»، وليس مجرد الابتعاد عن الهبوط.
وقال: الرصيد الحالي «19 نقطة»، يجعلنا لا نقدم أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي، وثقتي كبيرة في قدرة لاعبي الفريق على حصد نقاط في الجولات المتبقية، وطموحاتنا اختلفت كثيراً عن السابق، حيث كنا نفكر في البقاء، ولكن حالياً فإن هدفنا هو منطقة أكثر دفئاً، والوصول إلى «النقطة 22» يضمن البقاء.
وعن فترة التوقف، قال: نخوض خلالها مباراة ودية لم يتم تحديد طرفها بعد، ولكن هناك ترتيبات جيدة ومكثفة من القائمين على الفريق من جهاز فني وإداري لتقديم الأفضل دائماً.
وأضاف: «الراقي» تأثر بالغيابات التي حدثت مؤخراً، ومع ذلك نجحنا في الوصول إلى «النقطة 19».
أشاد حمدان الشامسي بالمدرب الجديد، وقال: جوران توميتش استطاع الانسجام سريعاً مع بقية المجموعة، وقام بتنفيذ أفكار جديدة في فترة قصيرة، وتأقلم مع الأجواء المحيطة، ولعل وجوده السابق في ملاعبنا له أثره في ذلك، ولابد من توجيه الشكر إلى إدارة النادي والفريق التي تعاملت مع رحيل رادوي، والتعاقد مع توميتش بمنتهى الاحترافية العالية، وكذلك بالانتقالات الشتوية التي يكون لها دورها المؤثر في بقية مباريات الموسم.
وأضاف: ظهرت شخصية «الراقي» الجيدة والقوية مع توميتش، وما أنتظره من اللاعبين هو الحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، والبناء عليها لمستقبل أفضل، والدخول في منطقة أكثر أمناً.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
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