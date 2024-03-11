«جودو الإمارات» يشارك في «أنطاليا جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



انتظم منتخب الجودو في معسكر جورجيا، عقب ختام بطولة «النمسا جراند بري»، وينضم إلى قائمة المشاركين في «تبليسي جراند سلام» التي يستضيفها اتحاد جورجيا، بإشراف الاتحاد الدولي من 22 إلى 24 مارس الحالي، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد «باريس 2024»، ويسبقها بطولة العالم للفردي والمختلط في أبوظبي من 18 إلى 24 مايو.

يمثل منتخبنا في «تبليسي» كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن 81 كجم»، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، وباتسو ألتان «وزن 57 كجم»، ويعقب ذلك السفر إلى تركيا للمشاركة في بطولة أنطاليا جراند سلام، وهي ختام بطولات مارس، وتشهد حتى الآن مشاركة 74 دولة، من بينها 3 فرق عربية خليجية، وهي الإمارات، السعودية وقطر، ويشارك فيها منتخبنا باللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي، «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 90 كجم»، واللاعبات بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» وباتسو التان «وزن تحت 57».