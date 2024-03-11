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الرياضة

جوارديولا: «تسونامي» في «أنفيلد»!

جوارديولا: «تسونامي» في «أنفيلد»!
11 مارس 2024 12:18

 
لندن (د ب أ)

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بدا جوارديولا مدرب مانشستر سيتي راضياً عن التعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ملمحاً إلى أن فريقه نجا من «تسونامي» في ملعب «أنفيلد».
قال جوارديولا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «تحدثت مع لاعبي فريقي بين الشوطين، وأكدت لهم أنه في هذا الملعب علينا أن نواصل اللعب بكل قوة، إذا أردنا الدفاع عن حظوظنا».
وأوضح المدرب الإسباني «لقد تورطنا في ركلة جزاء ضدنا، وبعدها في غضون 15 إلى 20 دقيقة، بدا الوضع وكأن هناك «تسونامي» قادم على أي لاعب يستحوذ على الكرة». وتابع مدرب مانشستر سيتي «لم يكن الأمر سهلاً، لكننا واصلنا اللعب، لقد أتيحت لهم الفرص، ونحن أيضاً أهدرنا بعض الفرص، وفي النهاية كان التعادل سيد الموقف». وأضاف «تتبقى 10 جولات على نهاية مسابقة الدوري تساوي 30 نقطة، بينما الفارق بيننا وبين الصدارة نقطة واحدة».
وأختتم جوارديولا تصريحاته بالقول «يبقى الأهم، وهو أننا ما زلنا في سباق المنافسة، وهو ما فعلناه في المواسم السابقة، باستثناء موسم واحد فاز ليفربول بالكثير من النقاط».
ويسعى مانشستر سيتي للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، علماً بأنه يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وأمامه أرسنال وليفربول في الصدارة برصيد 64 نقطة في المركزين الأول والثاني على التوالي بفارق الأهداف.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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