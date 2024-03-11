«المصنفون» يحكمون «إنديان ويلز»

إنديان ويلز (أ ف ب)



حقق الإسباني كارلوس ألكاراز، والإيطالي يانيك سينر المصنفان ثانياً وثالثاً عالمياً توالياً والبولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً، انتصارات سهلة في الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف للرجال والألف للسيدات في التنس.

وتغلّب الكاراز على الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم 6-2 و6-3، في مباراة قدم فيها الإسباني عرضاً قوياً، علماً وأن الإسباني لم يحرز أي دورة منذ تتويجه في بطولة ويمبلدون في يوليو 2023 محققاً ثاني لقب كبير له في بطولات «الجراند سلام»، فقد خرج من الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم نصف نهائي دورة بوينوس آيرس الشهر الماضي، قبل أن يتعرض لالتواء في كاحله خلال دورة ريو دي جانيرو.

وأعرب الإسباني عن رضاه عن المستوى الذي لعب فيه بقوله «قدمت مستوى عالياً من التنس، أفضل بكثير مما قدمته في الدور الأول».

وأضاف اللاعب الذي يلاقي المجري فابيان ماروجان في ثمن النهائي «كانت مباراة شبه مثالية، تحرّكت بشكل جيد، لعبت بقتالية ولم ارتكب الكثير من الأخطاء».

أما سينر الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي محرزاً باكورة ألقابه الكبرى، تغلب على الألماني يان لينارد شتروف 6-3 و6-4.

وقال سينر «استعددت جداً لهذه المباراة، وحاولت مراقبة تحركاته في أرجاء الملعب، لعبت وأرسلت بطريقة جيدة، حتى عندما كنت تحت الضغط، وعلى العموم أستطيع أن أكون سعيداً لما قدمته، أشعر بأنني في حالة جيدة على الملعب».

وتخطى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الأميركي فرنسيس تيافو بسهولة أيضاً 6-3 و6-3 ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف الفائز على الهولندي تالون جريكسبور 7-6 و6-3.

وثأرت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من التشيكية ليندا نوسكوفا، عندما تغلبت عليها 6-4 و6-2 لتبلغ ثمن النهائي.

كانت نوسكوفا أطاحت شفيونتيك من الدور ذاته لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي، عندما تغلبت عليها 3-6 و6-3 و6-4.

وعانت البولندية في بداية المباراة، حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4، بعدما خسرت إرسالها في الشوط الثالث، لكنها نجحت في كسب عشرة أشواط متتالية في طريقها إلى إنهاء المجموعتين في مصلحتها 6-4، بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثامن والعاشر، والثانية نظيفة 6-0.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على الأميركية ماديسون كيز 6-4 و6-1.

وتغلبت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً والفائزة بثلاثة ألقاب جراند سلام على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-4 و7-5.

وغابت كيربر الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2016 وويمبلدون عام 2018 وفلاشينج ميدوز عام 2016 عن الملاعب لفترة عام ونصف العام بين صيف عام 2022 وعودتها الأخيرة في يناير الماضي عبر مسابقة الكأس المتحدة.

وقالت كيربر «بالطبع ليس من السهل العودة بعد هذا الغياب الطويل واللعب بأعلى مستوى، الأمر يتطلب وقتاً وصبراً، لقد تدربت على مدى أربعة أشهر من دون هوادة، اكتفي بذلك حتى الآن وأنا سعيدة للعودة إلى خوض الدورات».

وتلتقي كيربر في الدور التالي مع الدنماركية كارولاين فوزنياكي الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس 6-2 و4-6 و6-0.