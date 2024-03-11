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الرياضة

اليابان بطل «جولة ستريت» للتزلج على اللوح

اليابان بطل «جولة ستريت» للتزلج على اللوح
11 مارس 2024 13:26

 
دبي (الاتحاد)

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أحرزت اليابان المركز الأول للرجال والسيدات، في جولة ستريت لمحترفي التزلج على اللوح، واختتمت في «دبي هاربر»، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 238 لاعباً ولاعبة من 63 دولة، في المحطة الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
وحقق الياباني كايري نيتسوكي المركز الأول عن فئة الرجال، وحصلت مواطنته ليز أكاما على المركز الأول عن فئة السيدات، واحتل البرتغالي جوستافو ريبيرو والياباني سورا شيراي، المركزين الثاني والثالث عن فئة الرجال، وحصلت الأسترالية كلوي كوفيل واليابانية كوكو يوشيزاوا على المركزين الثاني والثالث عن فئة السيدات.
وحضر الختام ومراسم تتويج الفائزين، ساباتينو أراكو، رئيس مؤسسة وورلد سكيت، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشخصيات.
وقال الدكتور راي تينستون، مدير الفعاليات في أرادَ: الإمارات باتت وجهة لعشاق رياضة التزلج على اللوح، إلى جانب أنها أثبتت مكانتها مركزاً للتميز للرياضة إقليمياً وعالمياً، والتزامنا مستمر بدعم رياضة التزلج على اللوح ونتوقع مستقبلاً مشرقاً لهذه الرياضة على المستوى المحلي، وهو ما أكده نجاح هذه المسابقات، ونسعى أن نحافظ على ريادتنا في دعم التزلج على اللوح، وأن نواصل دعم واستضافة نخبة محترفيها وتعزيز مكانتها».

 

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