قمة «أقوياء اليد» 26 مارس



رضا سليم (دبي)



قررت لجنة المسابقات باتحاد اليد، إقامة قمة شباب الأهلي والشارقة بصالة النهدة 26 مارس الجاري، وأيضاً لقاء مليحة والوصل بصالة مليحة، ضمن الجولة التاسعة لدوري الرجال، والتي تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، على أن تقام باقي مباريات الجولة 19 مارس، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر، بصالة فخر أبوظبي، ودبا الحصن مع العين، بصالة الحصن.

وتقام المباراتان المؤجلتان من الجولة الثامنة، يوم الجمعة المقبل، يلعب العين مع الوصل، بصالة البنفسج، والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ويتصدر الشارقة قمة الترتيب «22 نقطة»، رغم خساراته الأولى في الموسم أمام دبا الحصن، وشباب الأهلي «20 نقطة»، والجزيرة «16 نقطة» في المركز الثالث، ثم العين الرابع «15 نقطة» وله مباراة مؤجلة، ومليحة الخامس «14 نقطة»، وله مباراة مؤجلة، ودبا الحصن السادس «12 نقطة»، والوصل السابع «12 نقطة»، وله مباراة مؤجلة، والنصر الثامن والأخير «9 نقاط»، وله مباراة مؤجلة.