الثلاثاء 12 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قمة «أقوياء اليد» 26 مارس

قمة «أقوياء اليد» 26 مارس
11 مارس 2024 13:28

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»


قررت لجنة المسابقات باتحاد اليد، إقامة قمة شباب الأهلي والشارقة بصالة النهدة 26 مارس الجاري، وأيضاً لقاء مليحة والوصل بصالة مليحة، ضمن الجولة التاسعة لدوري الرجال، والتي تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، على أن تقام باقي مباريات الجولة 19 مارس، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر، بصالة فخر أبوظبي، ودبا الحصن مع العين، بصالة الحصن.
وتقام المباراتان المؤجلتان من الجولة الثامنة، يوم الجمعة المقبل، يلعب العين مع الوصل، بصالة البنفسج، والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
ويتصدر الشارقة قمة الترتيب «22 نقطة»، رغم خساراته الأولى في الموسم أمام دبا الحصن، وشباب الأهلي «20 نقطة»، والجزيرة «16 نقطة» في المركز الثالث، ثم العين الرابع «15 نقطة» وله مباراة مؤجلة، ومليحة الخامس «14 نقطة»، وله مباراة مؤجلة، ودبا الحصن السادس «12 نقطة»، والوصل السابع «12 نقطة»، وله مباراة مؤجلة، والنصر الثامن والأخير «9 نقاط»، وله مباراة مؤجلة.

 

الإمارات
دبي
دوري أقوياء اليد
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
اليوم 11:21
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 11:17
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
علوم الدار
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
اليوم 11:09
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
الرياضة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
اليوم 11:08
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
الرياضة
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©