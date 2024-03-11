العلاقة تتدهور بين أسرة مبابي وسان جيرمان

أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد الفرنسي كيليان مبابي صاحب المكانة والأهمية في «حديقة الأمراء»، منذ أن أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقرار الرحيل بنهاية الموسم، واختلفت العلاقة بينه وبين الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، عما كانت عليه من قبل، وتعمد المدرب عدم إشراكه بانتظام في 4 مباريات في الدوري الفرنسي، وآخرها أمام ريمس والتي انتهت 2-2، حيث لم يشارك إلا في 20 دقيقة فقط ، رغم أنه أشركه أساسياً أمام ريال سوسيداد في دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي.

وتسبب هذا الوضع في غضب أسرة مبابي، وبوجه خاص والدته فايزة العماري وكيلة أعماله، وأمتد غضبها إلى إدارة النادي، لدرجة تنذر بانعكاسات سلبية على وضع إيتان الشقيق الأصغر لمبابي، والذي يلعب أيضاً في النادي، وكان المفترض أن يوقع عقد احتراف في بداية هذا العام، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ودأب إنريكي على تبرير عدم إشراكه مبابي بانتظام في مباريات الدوري، بقوله: لابد أن نعتاد على غيابه من الآن، طالما أنه راحل بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن العلاقات بين أسرة مبابي وإدارة سان جيرمان تدهورت بصورة كبيرة، وأصبحت فاترة جداً وشابها التوتر الشديد، خاصة من جانب فايزة العماري والدة مبابي، إذ إنها اتهمت النادي بمحاولة الإضرار بصورة نجلها وتشويهها، وانعكس ذلك أيضاً على وضع شقيقه الأصغر إيتان الذي أصبح موقفه معلقاً وتزايدت احتمالات تراجع سان جيرمان عن توقيع عقد احتراف معه.

ورغم تعنت إنريكي مع مبابي، وإصراره على عدم الاستفادة منه بصفة أساسية، إلا أن اللاعب حرص على أن يؤكد أنه لا توجد مشكلة مع المدير الفني، وإن العلاقة جيدة بينهما، رغم أن الناس لا يرونها كذلك .

وذكرت مصادر صحفية فرنسية مطلعة، أن موقف إنريكي من مبابي ليس نابعاً من تفكيره وحده، وإنما بإيعاز من إدارة النادي التي لا تتخيل حتى الآن أن بطل العالم المتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، والهداف التاريخي للنادي الفرنسي، في طريقه للرحيل عن «حديقة الأمراء»، رغم كل الإغراءات التي قدمها سان جيرمان له من أجل البقاء.