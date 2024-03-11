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الرياضة

«حركة» تُكلف جوبير 100 ألف دولار

«حركة» تُكلف جوبير 100 ألف دولار
11 مارس 2024 14:27

 
نيويورك (أ ف ب)

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غُرّم الفرنسي رودي جوبير لاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز من رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 100 ألف دولار بسبب انتقاده التحكيم والقيام بحركة غير لائقة تجاه حكم.
وجاء القرار ضد العملاق جوبير «2.16 م» بسبب سلوكه في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي في المباراة التي خسرها فريقه ثالث المنطقة الغربية أمام كليفلاند كافالييرز 113-104 بعد التمديد.
وقال جو دومارز نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، إن الغرامة ضد جوبير البالغ 31 عاماً «تأخذ بعين الاعتبار تصرفات جوبير السابقة التي تضر بالدوري الأميركي للمحترفين، فيما يتعلق بانتقاد التحكيم علناً».
واحتُسب خطأ فنّي ضد جوبير بعدما فرَك أصابعه ببعضها مرّات عدّة، في إشارةٍ إلى احتمالية تلقّى الحكّام أموالاً مقابل احتساب أخطاء ضدّه.
وبعد احتساب الخطأ السادس ضدّه وطرده من المباراة، قام جوبير بالحركة ضد الحكم ليحتسب الأخير خطأً فنياً ما سمح لكافالييرز بمعادلة النتيجة والاحتكام إلى التمديد.
وقال الفرنسي «أقبل الغرامة لكنني أعتقد أنها تؤذي اللعبة»، مشيراً إلى أن ارتفاع المراهنة على المباريات يضرّ اللعبة، وكلفت فريقي المباراة، لقد كانت حركة غير ناضجة، لم يكن قراراً واحداً، الجميع يرتكب الأخطاء لكن الأمر تكرّر مراراً وكان محبطاً».
ووصف ميكاه نوري الذي وقف بدلاً من مدرّب مينيسوتا المريض كريس فينش، حركة جوبير في لحظة حاسمة بانها «غير مقبولة».
قال «كان محبطاً بالطبع، على غرار الفريقين، لكن يجب أن نكون أذكى من ذلك».

أميركا
كرة السلة
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
مينيسوتا تمبروولفز
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