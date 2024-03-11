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الرياضة

إنتر ميامي يسقط في راحة ميسي!

إنتر ميامي يسقط في راحة ميسي!
11 مارس 2024 15:10

ميامي (أ ف ب)

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مُني إنتر ميامي بخسارته الأولى هذا الموسم، في الدوري الأميركي لكرة القدم على أرضه أمام مونتريال 2-3، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الذي خلد إلى الراحة.
وصعد مونتريال إلى وصافة المنطقة الشرقية وراء إنتر ميامي الذي يتساوى بسبع نقاط مع 5 أندية، لكنه لعب مباراة أكثر «4 مقابل 3».
وفضّل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إراحة عدد من أساسييه، على غرار بطل العالم ميسي، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.
بيد أن مونتريال سيطر على مطلع المباراة، وتقدّم باكراً في الدقيقة 13، وسجّلت أربعة أهداف مناصفة في آخر ثلث ساعة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكندي 3-2، فيما سجّل هدفي إنتر ميامي ليوناردو كامبانا، والمخضرم الإسباني جوردي ألبا.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
سواريز
جوردي ألبا
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