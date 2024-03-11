العين لا يعترف بـ «الريمونتادا»



سلطان آل علي (دبي)



يستعد العين لمواجهة النصر السعودي، في العاصمة الرياض الليلة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويدخلها «الزعيم» بأفضلية، بعد الفوز بهدف ذهاباً على استاد هزاع بن زايد، كما أنه لا يعترف بـ «الريمونتادا» إطلاقاً عبر تاريخه في آسيا!

وبالعودة إلى تاريخ «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، نجد أنه استطاع الفوز ذهاباً في أدوار خروج المغلوب خلال 6 مناسبات سابقة، ولم يفشل في التأهل إطلاقاً، البداية بالنسخة الأولى 2003، حيث استطاع الفوز ذهاباً في نصف النهائي على داليان شيدا الصيني 4-2 في الإمارات، وتأهل رغم خسارته إياباً 4-3، وفي النسخة نفسها بالنهائي، فاز ذهاباً على تيرو ساسانا التايلاندي بهدفين وخسر إياباً 1-0 لكنه حقق اللقب.

وفي نسخة 2005، اكتسح العين شينزين الصيني بسداسية، وتعادل معه إياباً من دون أهداف وتأهل إلى النهائي الذي خسره لمصلحة الاتحاد السعودي.

وبعد 9 سنوات، في نسخة 2014، قابل الجزيرة وفاز عليه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة، وهي 2-1، ثم هزم الاتحاد ذهاباً 2-0 وإياباً 3-1 في ربع النهائي.

وأخيراً في نسخة 2016، فاز العين ذهاباً على الجيش القطري 3-1 ثم تعادل إياباً 2-2 وتأهل «الزعيم» للنهائي.

وسيكون العين الليلة أمام المحطة السابعة التي ينتصر فيها ذهاباً وينتظر نتيجة الإياب، وكل آمال العيناوية بأن تستمر السلسلة الناجحة في تاريخ البطولة ولا تحصل «الريمونتادا» من رفاق كريستيانو رونالدو.