رودري: «السيتي» قادر على حسم «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



رفع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي «راية التحدي»، بتأكيده أن الفريق بوسعه الفوز بتسع مباريات من أصل عشر متبقية، لتحقيق الرقم القياسي، بحصد لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر سيتي سيلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام أرسنال في نهاية الشهر الجاري، وتنتظره اختبارات صعبة أيضاً وسط جماهيره أمام أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير.

وكان التعادل مع ليفربول 1-1 ثاني تعثر لحامل لقب الدوري الإنجليزي في مشواره بالمسابقة هذا الموسم منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقال رودري «نحتاج إلى راحة، نلعب مباراة ضد نيوكاسل، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدها تبدأ فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات، لذا ستكون فرصة جيدة لنا للتعافي استعداداً للانطلاقة الأخيرة في نهاية الموسم».

أضاف اللاعب الإسباني الدولي «نعرف قدراتنا جيداً، ونحتاج لشحن البطاريات، مجدداً لنكون أكثر تركيزاً في آخر 10 جولات».

وقال: «من الواضح أننا بحاجة للفوز بتسع أو 10 مباريات للتتويج بلقب الدوري، هذا هو التحدي، ونحن جاهزون له».

وتحدث رودري عن التعادل مع ليفربول، وقال: «كانت مباراة مذهلة، تفوقنا في الشوط الأول على مستوى الفرص والتقدم في النتيجة، بينما كان ليفربول الأفضل والأخطر في الشوط الثاني، بفضل الضغط القوي مدعوماً بحماس جماهيره».

واستطرد نجم مانشستر سيتي «ليفربول يقاتل من أجل الفوز باللقب مثلنا، وحصلنا على نقطة، وهي تعني الكثير، لأنه من المهم أن تتفادى الخسارة، عندما لا تؤدي بشكل جيد». وأتم رودري تصريحاته «لا زلنا في السباق، لقد سعينا للحصول على النقاط الثلاث، ولكن التعادل كان نتيجة عادلة».