اليابان تلعب في بيونج يانج



طوكيو (أ ف ب)



تُقام مباراة اليابان أمام مضيفتها كوريا الشمالية، ضمن تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في كرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، في العاصمة بيونج يانج، كما كان مقرراً في نهاية مارس، وفقاً لما قاله الاتحاد الياباني لكرة القدم الاثنين.

ونُقلت مباراة الذهاب بين المنتخبين الياباني والكوري الشمالي في تصفيات أولمبياد باريس 2024 للسيدات من بيونج يانج إلى أرض محايدة، هي السعودية، في الشهر الماضي.

وجاء قرار نقل المباراة، بعدما طلب الاتحاد الياباني للعبة من الآسيوي بنقل مباراة الذهاب من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.

وقال الاتحاد الياباني إنه أُبلغ أن مباراة الرجال المقررة في 26 مارس ستُلعب في موعدها على ملعب كيم إيل سونج الذي يتّسع لـ50 ألف متفرّج، بعد لقائهما ذهاباً على ملعب طوكيو الوطني في 21 الشهر عينه.

وفازت اليابان بأوّل مباراتين في التصفيات على ميانمار 5-0 وسوريا بنفس النتيجة، في حين خسرت كوريا الشمالية أمام سوريا بهدفٍ نظيف وفازت على ميانمار 6-1 في مباراتين خارج أرضها.

وتتصدر اليابان المجموعة الثانية بست نقاط خلف كوريا الشمالية وسوريا (3) وميانمار (صفر).

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين الياباني والكوري الشمالي في بطولة شرق آسيا عام 2017 حين فاز «الساموراي الأزرق» بهدفٍ دون رد.

أمّا اللقاء الأخير في بيونج يانج فقد وقع في نوفمبر 2011 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم البرازيل 2014، حيث فاز أصحاب الأرض بهدفٍ من دون رد في ملعب كيم إيل سونج الممتلئ، علماً أن اليابان تأهلت إلى المونديال فيما تخلّفت كوريا الشمالية عن اللحاق بها.