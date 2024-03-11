«النسخة الـ 27» لبطولة زايد تنطلق في «إرث أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء اليوم في «إرث أبوظبي»، منافسات «النسخة الـ 27» من بطولة زايد الرياضية، خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى 24 مارس الجاري، لتستكمل مسيرتها الناجحة التي استمرت 26 عاماً، وتقدم للجمهور العديد من الفعاليات المشوّقة.

وتعود بطولة زايد الرياضية، لتواصل إرثاً فريداً من النجاح، وتستقطب الفرق الرياضية ذات المهارات الاستثنائية، من جميع أنحاء الدولة، كما تتيح لهم منصة لاستعراض المواهب والتنافس على جوائز قيّمة تبلغ 350 ألف درهم.

تتضمن البطولة منافسات شيّقة في كرة القدم، والملاكمة، والبادل وغيرها، وتسعى لتوفير أجواء حماسية اجتماعية للعائلات والأصدقاء للالتقاء بمحبيهم وتشجيع لاعبيهم المفضلين. وفي النسخة الحالية، تشهد البطولة إضافة منافسات لعبة الكرة الحديدية، والبادل للسيدات الإماراتيات، الجمباز والشطرنج، مما يضيف مزيداً من الفرص المتنوعة للمشاركة والاستمتاع بالبطولة.

انطلقت البطولة منذ ثلاثة عقود تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستذكر حبه الدائم للرياضة، بينما تجسّد القيم الشمولية لشهر رمضان، وتسعى لتعزيز وحدة أفراد المجتمع.

وعلى مدى ربع قرن، تطورت البطولة المتميزة، لتصبح منصة استثنائية للمجتمع الرياضي المزدهر في الإمارات، حيث ألهمت منذ انطلاقها عام 1997 أكثر من 40753 رياضياً و670 فريقاً، واستقبلت ما يزيد على 69 ألف مشجع وقدمت جوائز بقيمة وصلت إلى 28.6 مليون درهم.

تقام البطولة بتنظيم من «اتزان فتنس» في «إرث أبوظبي»، ويتنافس الرياضيون والفرق المشاركة في واحدة من 6 فئات رياضية تقام يومياً بعد الإفطار.

ويتضمن جدول الفعاليات كرة القدم للسيدات من 11 إلى 15 مارس، والبادل من 11 إلى 16 مارس، والملاكمة من 14 إلى 16مارس، والسباحة 23 مارس، وكرة القدم للناشئين 16 و 17 مارس، والكرة الحديدية 16 و17 مارس، والشطرنج 21 إلى 23 مارس، والجمباز 17 مارس، وكرة القدم للرجال من 17 إلى 24 مارس، وشطرنج من 21 إلى 23 مارس.

تتيح البطولة فرصة مثالية للمساهمة في الإرث الرياضي لدولة الإمارات، وتبدأ رسوم التسجيل من 50 درهماً للشخص الواحد للسباحة، و250 درهماً للبادل، مع التسجيل المجاني لكل من الكرة الحديدية وكرة القدم للناشئين، وتبلغ رسوم تسجيل الفرق 1000 درهم للفريق في بطولة كرة القدم للرجال والسيدات، ويمكن للمهتمين بالتسجيل في فئات الملاكمة أن يسجلوا من خلال اتحاد الملاكمة.

تتضمن البطولة جائزة قدرها 60 ألف درهم للفريقين الفائزين بكرة القدم للرجال والسيدات، و55 ألف درهم جوائز البادل، و26 ألف درهم للملاكمة للرجال.

وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نتشرف بإطلاق «النسخة الـ 27» من بطولة زايد الرياضية، والتي تستمد إلهامها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيكون الشغف والطموح لدى المشاركين هذا العام بمثابة منارة من الإلهام وتأكيد لقيم التراحم والشمولية التي لطالما كان الأب المؤسس داعماً لها، نتقدم بأمنياتنا الصادقة بالتوفيق لكافة الرياضيين الذين يجسدون بمشاركتهم روح الوحدة والتميز التي تتسم بها هذه البطولة».

من جانبها، قالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«إرث أبوظبي»: «تتمتع البطولة بمكانة خاصة في تاريخنا وتراثنا، إذ تجسد القيم الخالدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمعنا، وبالنظر إلى العدد الكبير من الرياضيين الموهوبين والفرق التي سجلت للمشاركة، فإننا نتوقع منافسات شيقة تستعرض أروع المهارات الرياضية، وندعو الجميع للانضمام إلينا في حضور الفعاليات الرمضانية بعد الإفطار، وتشجيع الرياضيين للمشاركة في هذه الاحتفالية المجتمعية الرائعة».