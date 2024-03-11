33 بطلاً يخوضون التحدي في أمسية كأس دبي العالمي



دبي (الاتحاد)



يتوقع مشاركة 33 فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم، يتقدمون خيولاً من 13 دولة، في السباقات التسعة لأمسية كأس دبي العالمي الـ 28 التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، يوم 30 مارس الجاري، بمضمار ميدان العالمي، وتضم القائمة 24 خيلاً من اليابان وحدها، وعاد المدرب الأيرلندي ايدان اوبراين بقوة من خلال 7 خيول، فيما يتوقع أن يكون جودلفين ممثلاً بـ5 مشاركين، إضافة إلى عدد من الفائزين مؤخراً في السباقات الكبرى بالبحرين ودولة قطر.

وتجتذب الأمسية 8 من الفائزين في مهرجان كأس السعودية، إضافة إلى 5 أبطال يبحثون عن الدفاع عن اللقب، فضلاً عن 9 من خيول كرنفال سباقات دبي الفائزة في السباقات التأهيلية، أملاً في حصد جوائز إضافية تبلغ 4 ملايين دولار.

ويتوقع مشاركة مجموعة رفيعة في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي «فئة1» برعاية «طيران الإمارات» البالغة جائزته 12 مليون دولار، يتقدمها المدافع عن اللقب «أوشبا تيسورو»، والفائز بكأس السعودية «سنيور بسكادور»، ووصيف سباق بريدرز كب كلاسيك وبطل ديربي الإمارات «ديرما سوتوجاكي»، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً الجواد «كبير خان» الفائز بتحدي آل مكتوم «فئة1»، علاوة على «نيوجيت»، ممثل بوب بافرت، وآخرين من السعودية وأميركا والإمارات.

ويجتذب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «فئة1» بجائزه 6 ملايين دولار، والذي يعد ثاني أفضل سباق عشبي في العالم، مجموعة مكونة من 12 خيلاً من الطراز الرفيع من بينهم الفائز بـ «نسخة 2022» من السباق، «شهريار» الذي يأمل أن يصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، إلى جانب نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند» ويوجهون نجوم من أوروبا من بينهم الفائز بسباق بريدرز كب تيرف «أوجست رودان»، والفائزة بسباق كورونيشن كب «ايملي أبجون»، ويدفع فريق جودلفين بحامل لقب داربي الإمارات «ربيلز رومانس» الفائز مؤخراً بجائزة أمير دولة قطر.

ويسعى ممثل الإمارات «لورد نورث» لرقم قياسي غير مسبوق وتسجيل رابع فوز على التوالي بسباق دبي تيرف العشبي «فئة1» لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 5 ملايين دولار برعاية «دي بي ورلد»، ويواجه رفيقته في الإسطبل «نشوى» ضمن 14 خيلاً محتملاً، من بينهم الياباني «دو ديوس» الفائز بسباق أريما كينين، فيما يبرز من القائمة «لوكسمبورج»، و«كايرو» للمدرب أوبراين، وآخرين من فرنسا وهونج كونج والولايات المتحدة والإمارات.



ويتقدم حامل اللقب الأميركي «سيبليوس» الصفوف في سباق دبي جولدن شاهين «فئة 1» البالغ جائزته 2 مليون دولار برعاية نخيل، لكنه يواجه تحدياً من النجم الياباني الفائز بسباق الرياض سبرنت «ريميك» في السباق الرملي الممتد على مسافة 1200 متر، ولدى الولايات المتحدة الأكثر فوزاً بهذا السباق 4 مشاركين آخرين، من بينهم «نكاتومي» بإشراف ويسلي وارد، و«هوبكينس» بإشراف بوب بافرت، وللإمارات 5 فرص، من بينها «مهيب» حامل الشعار الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويحمل سباق القوز للسرعة العشبي «فئة 1» البالغ جوائزه 1.5 مليون دولار برعاية عزيزي، نكهة دولية متميزة، بوجود خيول قادمة من 7 دول، وتضم القائمة صاحب اللقب العام الماضي «دانيه» ممثل شادويل، و«عناف» الفائز في سباق الـ1351 تيرف سبرنت في الرياض، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر «إماراتي أنا»، بجانب القادم من أميركا «كاسا كريد»، وممثل اليابان «جاسبر كرون» وعدداً من الخيول البريطانية منها «ريجونال»، إضافة إلى «كاليفورنيا سبانجل» الفائز في نهاية الأسبوع الماضي بسباق كوين سيلفر جوبلي «فئة1» في هونج كونج.

ويتوقع أن تشارك في سباق جودلفين مايل «فئة2» البالغ جائزته مليون دولار برعاية إعمار، مجموعة قوية من الخيول المتخصصة في السباقات على مسافة الميل بالأرضية الرملية، وتضم المجموعة بطل نسخة عام 2023 «آيسوليت»، وصاحب المركز الثالث في كأس السعودية «سعودي كراون»، وبطل جبل علي مايل «سوينج فوت»، وآخرين من الولايات المتحدة والسعودية، وأميركا الجنوبية، والإمارات.

ويستقطب ديربي الإمارات «فئة 2» البالغ جوائزه مليون دولار، مجموعة قوية، لا سيما في ظل جاذبيته الخاصة، باعتباره السباق الوحيد خارج أميركا الذي يضمن للفائز مشاركة تلقائية في كنتاكي ديربي، ولذلك استقطب 4 من اليابان، يتقدمهم بطل الديربي السعودي «فوريفر يونج»، إلى جانب ممثلي أيرلندا «هنري أدمس» و«نيفي سيل»، إلى جانب جوادين محليين متميزين، هما «كلير كوليكت»، و«مندلسون باي».

ويستقطب دبي جولد كب «فئة2» لمسافة 3200 متر البالغ جوائزه مليون دولار برعاية الطاير للسيارات، مجموعة من الخيول الأوروبية، يتقدمهم خمسة من بريطانيا، من بينهم «ترولرمان» لجودلفين بإشراف جون جوسدن ورفيقه في الشعار «سيسكاني» بإشراف شارلي ابلبي الفائز في الكرنفال، وهناك ثلاثة من اليابان، واثنان من فرنسا، غير أن الأنظار تتجه إلى الفائز بكأس البحر الأحمر في مهرجان كأس السعودية «تاور أوف لندن»، وتضم القائمة الفائز بسباق آيريش سانت ليجر (فئة1) «الدار الداروف»، والفائز بسباق يوركشاير كب «جيافيلوتو».

ويجتذب سباق دبي كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة «فئة1» البالغ جوائزه مليون دولار، 13 خيلاً من أفضل الخيل العربية في المنطقة وتضم القائمة الفائز بنسخة عام 2022 من السباق «فيرست كلاس» والنجم السعودي غير المهزوم المتوج بكأس عبيه في أمسية كأس السعودية «عسفان الخالدية» ورفيقه في الإسطبل «تلال الخالدية» الفائز بكأس المنيفة في اليوم الأول لكأس السعودية و«ضرغام عذبه»، ومع وجود خيول محلية قوية عدة، يتوقع أن يحمل «ايه جيه اس جرمان» آمال دولة قطر في هذه المواجهة.