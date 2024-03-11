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الرياضة

الأندية الإنجليزية تعود إلى «السوبر ليج»

الأندية الإنجليزية تعود إلى «السوبر ليج»
11 مارس 2024 22:56

 
لندن (د ب أ)

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أكد الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الترويج للبطولة الجديدة لكرة القدم «سوبر ليج»، أنه يجري محادثات سرية مع الأندية الإنجليزية، منذ صدور حكم تاريخي في ديسمبر الماضي.
وكانت الأندية الإنجليزية المعروفة باسم «الستة الكبار»، وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام، ضمن المؤسسين لبطولة «السوبر ليج» في أبريل2021، ولكن هذه الأندية اضطرت للانسحاب من هذا المشروع.
وابتعدت الأندية الست عن الصورة بشأن الجهود المبذولة لإطلاق هذه المسابقة الجديدة، في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي.
ولكن بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة A22 التي تروج لبطولة «سوبر ليج»، أكد عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نعم هناك مناقشات مع الأندية الإنجليزية، إنها خطوة طبيعية ومنطقية تماماً».
وأوضح رايشارت «يحاول الجميع فهم واستيعاب حيثيات هذا الحكم، فهي خطوة احترافية للأندية، كما أنها فرصة عظيمة، لماذا لا ينظر إليها الجميع نظرة محايدة ويقرروا ما القرار الأفضل لأنديتهم وجماهيرهم؟».
وأضاف «ندرك أن جميع الأندية الأوروبية تهتم حالياً بهذا الموقف، ومن جانبنا نحاول تقديم الدعم والمساعدة».
وشدد بيرند ريشارت «لا نخطط لتقسيم مجتمع كرة القدم، ولكن من الأفضل أن نتواصل مع هذه الأندية بشكل غير رسمي، حتى لا يتم الضغط عليها مجدداً، ولتتمكن من اتخاذ قرارها بشكل فعال».
وقال «مازال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة في بريطانيا، علينا أن نواجهها ونتحداها ونوضح موقفنا بشكل أفضل، فلم تكن نوايانا في البداية الانفصال أو دعوة الأندية للخروج من الدوري الإنجليزي، ولن يكون هذا هو هدفنا».
ومن المنتظر أن تبقى قضية «سوبر ليج» منظورة أمام محكمة في مدريد يوم الخميس المقبل، بعدما تلقت إيضاحات من محكمة العدل الأوروبية، بشأن ما إذا كانت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2021 التي منعت هذه البطولة الجديدة مناهضة للمنافسة من عدمها.

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