ملاعب الإمارات وجهة المنتخبات والأندية في «ليالي رمضان»

معتصم عبدالله (دبي)

رحب الكرواتي زلاتكو داليتش بمشاركة منتخب بلاده في البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ومصر ونيوزيلندا والمقررة بأبوظبي خلال الفترة ما بين 22 و26 مارس الجاري، بالتزامن مع أيام «الفيفا» التي تشهد استقبال أبوظبي وملاعب الإمارات لمعسكرات مجموعة من المنتخبات الوطنية.

ويلتقي في افتتاح البطولة الودية الدولية كرواتيا وتونس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويلعب في اليوم ذاته مصر ونيوزيلندا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 مارس على ملعب «العنابي»، على أن تقام المباراة النهائية في اليوم التالي بمعقل «فخر أبوظبي».

وقال داليتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كراوتية بالتزامن مع إعلان قائمة المنتخب التي ضمت 26 لاعباً، بقيادة «المخضرم» لوكا مودريتش: «نتطلع إلى التجمع الجديد بعد فترة استراحة طويلة منذ المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا».

وأضاف: «البطولة الودية المقبلة للمنتخب في أبوظبي تنطوي على أهمية كبيرة ومحطة جيدة ضمن الاستعدادات لبطولة أوروبا، ونطمح إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز الأجواء الجيدة والعمل الجماعي»، وتابع: «سنراقب عن كثب أداء جميع اللاعبين ونقرر ما إذا كنا سنجلب لاعباً أو اثنين جدداً ضمن القائمة».

ويبدأ منتخب كرواتيا الملقب بـ«فاتريني» تجمعه في زغرب 18 مارس الجاري، على أن تغادر البعثة في اليوم التالي إلى العاصمة أبوظبي.

من جهته، حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم 18 مارس الجاري موعداً لوصول بعثة «نسور قرطاج» استعداداً للمشاركة في البطولة الودية، التي يخوضها المنتخب التونسي بُحلة جديدة مع الجهاز الفني المؤقت بقيادة منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي، بعدما تسلّما المهمة مؤقتاً، خلفاً للمدرب السابق جلال القادري الذي تقدم استقالته أثناء مشاركة المنتخب في نهائيات النسخة الأخيرة لأمم أفريقيا بكوت ديفوار في يناير الماضي.

في المقابل، رحب دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزلندا الذي يستعد بدوره لإقامة معسكر إعدادي بأبوظبي، بالمشاركة في البطولة الودية، وأوضح المدرب الذي يقود أيضاً تدريب المنتخب الأولمبي «أن الروح التنافسية للمنتخب والعمل الجماعي وجودة النجوم يمكن أن توفر أساساً للنجاح للمنتخب الأول، والأولمبي في مشاركته المرتقبة في أولمبياد باريس 2024».

وأضاف: «منتخبنا الأولمبي بمثابة رافد وظل للمنتخب الأول ونتوقع عند انطلاق الألعاب الأولمبية أن يكون لدينا نحو 10 لاعبين لعبوا مع المنتخب الأول»، لافتاً الى الخبرات المتراكمة للاعبين من خلال المشاركة نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة وتحت 20 سنة معاً.



«السوبر السعودي».. موعد مرتقب

تكتمل متعة السهرات الكروية الرمضانية وليالي العيد في «ملاعب أبوظبي»، التي تستضيف نسخة العام الحالي من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل، بعد فوز «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعطاء استضافة البطولة التي ستقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة.

وتنطلق البطولة 8 أبريل المقبل في تمام الساعة 9 مساءً «بتوقيت الإمارات» بمنافسة قوية بين نادي الاتحاد ونادي الوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين نادي الهلال ونادي النصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت الإمارات) على أن يتواجه الفريقان الفائزان من المباراتين في 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.