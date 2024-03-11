مونديال «إكس كات» يعود إلى شواطئ دبي في ديسمبر

دبي (الاتحاد)

تعود منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة إكس كات إلى شواطئ دبي، مجدداً في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتمادها رسمياً كمسك ختام لروزنامة بطولة العالم 2024، وتأتي استضافة الحدث تنفيذاً لتوجيهات ورؤية مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استقطاب كبرى البطولات والمنافسات العالمية، كما يشكل ذلك دعماً كبيراً لفريق فيكتوري الذي عاد للمشاركة في البطولة وكذلك فرق الإمارات.

وبارك مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار توقيع عقد استضافة الجولة الختامية من البطولة العالمية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ العام الحالي في الجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الحدث، حيث سيكون عشاق الرياضات البحرية على موعد مع حدث فريد خلال الفترة من 6-8 ديسمبر المقبل.

جرت مراسم توقيع العقد بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- وعدد من المسؤولين.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي: إن عودة بطولة العالم إكس كات إلى دبي هي احتفاء بدور دولة الإمارات ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي مثل الحاضنة والمنبع لهذا الحدث الذي خرج للعالم من مياه الإمارات ليأخذ الاهتمام ويصبح في صدارة الأحداث ضمن روزنامة الاتحاد الدولي -يو آي أم-

وأشار إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل حريصاً على إنجاح كافة النسخ السابقة مقدماً العون للفرق واللجان، كما حرص على استضافة الجولة الختامية منذ انطلاق البطولة بحلتها العالمية عام 2010 واستمر في احتضانها سنوياً في النسخ 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2019 و2021.

وأكد أن مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجه بالتحضير المبكر لاستضافة البطولة العالمية، وإنجاح الحدث بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي يحتلها النادي، والذي عرفه العالم بالتميز، منذ انضمامه كعضوية الاتحاد الدولي -يو أي ام- بداية عقد التسعينيات في تنظيم كبرى الأحداث في بطولات العالم للزوارق السريعة بمختلف فئاتها الأولى والثانية والثالثة وإكس كات وفورمولا1.

من جانبه، عبر توماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- عن سعادته في المؤسسة العالمية لعودة الحدث الكبير إلى شواطئ دبي واحتضان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الموسم 2024 مؤكداً أن دبي يعرف عنها تميزها بالتنظيم وإنجاح البطولات ووجودها على رأس المدن المستضيفة يعد مكسباً كبيراً للحدث موجهاً الشكر الجزيل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يعد لاعباً أساسياً في تطوير رياضة الزوارق السريعة العالمية.